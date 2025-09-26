Dicas para melhorar o desempenho do seu computador

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

O Glitch Clube recebeu Yuri Santos, gerente de tecnologia da Kingston, que explicou a importância da memória RAM e dos SSDs para qualquer computador, notebook ou console. Esses dois componentes são essenciais para um bom desempenho, funcionando como o “cérebro” do sistema e influenciando a fluidez em tarefas do dia a dia, como programas de trabalho, streaming e entretenimento. Com soluções que evitam gargalos, eles garantem performance estável mesmo em sistemas exigentes e acompanham a evolução das plataformas e das tecnologias, incluindo a realidade virtual.

Soluções para todos os usos

Yuri explicou que a Kingston atua em data centers que processam aplicações em nuvem e também oferece memórias rápidas e SSDs externos para usuários finais. Esses componentes garantem que computadores e notebooks funcionem de forma estável, mesmo em tarefas mais complexas ou ao usar aplicativos na nuvem. “Muitas vezes não é preciso trocar de computador, basta investir nos componentes certos”, destacou. As soluções da empresa são adaptadas para PCs, notebooks e consoles modernos, atendendo tanto profissionais quanto usuários comuns.

Parcerias e futuro da tecnologia

A Kingston mantém parcerias com equipes de e-sports e também fornece suporte para desenvolvedores e profissionais de tecnologia. Segundo Yuri, conhecer seu hardware é tão importante quanto um corredor conhecer seu tênis: a escolha correta dos componentes garante máxima performance em qualquer uso. Entre os lançamentos recentes estão SSDs PCIe 5.0, que aceleram carregamentos e melhoram a resposta do sistema, e memórias certificadas para Intel e AMD, que aumentam frequência e reduzem latência. “Estamos preparados para entregar performance que sustentará desde atividades cotidianas até aplicações mais complexas”, concluiu. A Kingston segue acompanhando a evolução do hardware e das tecnologias digitais.



Conheça o Glitch Clube

Com episódios semanais, o Glitch Clube discute temas relevantes do universo da tecnologia, games, cultura pop e inovação. O podcast está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify. Os melhores momentos e bastidores também podem ser vistos no Instagram oficial do programa.