Dicas para melhorar o desempenho do seu computador

Kingston fala no Glitch Clube como a troca de duas peças pode dar nova vida à sua máquina

Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário
26/09/2025 20:23

Kingston mostra como RAM e SSD são essenciais para computadores rápidos e confiáveis, sem precisar trocar de máquina
Kingston mostra como RAM e SSD são essenciais para computadores rápidos e confiáveis, sem precisar trocar de máquina. crédito: Pexels

O Glitch Clube recebeu Yuri Santos, gerente de tecnologia da Kingston, que explicou a importância da memória RAM e dos SSDs para qualquer computador, notebook ou console. Esses dois componentes são essenciais para um bom desempenho, funcionando como o “cérebro” do sistema e influenciando a fluidez em tarefas do dia a dia, como programas de trabalho, streaming e entretenimento. Com soluções que evitam gargalos, eles garantem performance estável mesmo em sistemas exigentes e acompanham a evolução das plataformas e das tecnologias, incluindo a realidade virtual.

Soluções para todos os usos

Yuri explicou que a Kingston atua em data centers que processam aplicações em nuvem e também oferece memórias rápidas e SSDs externos para usuários finais. Esses componentes garantem que computadores e notebooks funcionem de forma estável, mesmo em tarefas mais complexas ou ao usar aplicativos na nuvem. “Muitas vezes não é preciso trocar de computador, basta investir nos componentes certos”, destacou. As soluções da empresa são adaptadas para PCs, notebooks e consoles modernos, atendendo tanto profissionais quanto usuários comuns.

Parcerias e futuro da tecnologia

A Kingston mantém parcerias com equipes de e-sports e também fornece suporte para desenvolvedores e profissionais de tecnologia. Segundo Yuri, conhecer seu hardware é tão importante quanto um corredor conhecer seu tênis: a escolha correta dos componentes garante máxima performance em qualquer uso. Entre os lançamentos recentes estão SSDs PCIe 5.0, que aceleram carregamentos e melhoram a resposta do sistema, e memórias certificadas para Intel e AMD, que aumentam frequência e reduzem latência. “Estamos preparados para entregar performance que sustentará desde atividades cotidianas até aplicações mais complexas”, concluiu. A Kingston segue acompanhando a evolução do hardware e das tecnologias digitais.

Conheça o Glitch Clube

Com episódios semanais, o Glitch Clube discute temas relevantes do universo da tecnologia, games, cultura pop e inovação. O podcast está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify. Os melhores momentos e bastidores também podem ser vistos no Instagram oficial do programa.

