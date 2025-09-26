W7M E-sports revela bastidores e destaca equidade em equipes

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A W7M E-sports, referência no cenário competitivo brasileiro, tem chamado atenção por suas conquistas no Rainbow Six Siege e pela política de salários iguais entre as equipes masculinas e femininas. Em entrevista ao podcast Glitch Clube, Eudinho, gerente de e-sports da organização, detalha a trajetória, a rotina de treinos e os próximos objetivos da equipe.

História e identidade

A organização foi fundada em 2017 pelo W7M Investments Group, inicialmente como W7M Gaming. Segundo Eudinho, “o primeiro time era de CS, depois migramos para Fortnite, que foi onde alcançamos nosso primeiro pico de crescimento”. Durante a pandemia, em 2019, a equipe enfrentou desafios financeiros, mas se reorganizou e voltou a despontar em competições a partir de 2022. Hoje, a W7M mantém oito modalidades, entre equipes masculinas e femininas, e conta com patrocínio do Banco do Brasil.

Reconhecimento internacional

Eudinho destaca que o Rainbow Six Siege foi a modalidade que colocou a W7M no mapa internacional: “O time tem reconhecimento fora do Brasil, principalmente pelo Rainbow Six, onde somos os maiores campeões a nível mundial”. Em 2022 e 2023, a equipe venceu os quatro mundiais em disputa, consolidando sua reputação. “Um momento marcante foi uma virada histórica de 6 a 1, que terminou 7 a 6, com o estádio lotado, foi cinema”, lembra o gerente.

Estrutura e rotina de treinos

A W7M mantém um espaço físico para treinos, office e alojamento para até 21 atletas. Segundo Eudinho, “temos alimentação completa diariamente, sessões de fisioterapia e acompanhamento psicológico, individuais e em grupo”. A rotina se divide entre treinos presenciais e online, e cada equipe conta com um team manager para intermediar comunicação entre organização e jogadores.

Equidade e inclusão

Um diferencial da W7M é a política de salários iguais entre as equipes masculinas e femininas. Eudinho afirma: “O impacto é muito positivo. Todos os atletas femininos recebem salário igual, com possibilidade de bônus por metas. Isso permite que as meninas foquem apenas no jogo, sem se preocupar com outras atividades”. Atualmente, a organização mantém equipes femininas de Rainbow Six, Free Fire, CS e Vado’s, todas de alto desempenho.

Futuro

Além da competitividade, a W7M investe na formação de novos profissionais e jovens talentos, oferecendo contratos de estágio e programas educacionais em parceria com a FIEB. “Queremos ser reconhecidos pelo trabalho sério, formação de pessoas e inspiração para todos, mais do que pelos títulos. Ganhar é consequência, mas a referência e inspiração são o que permanecem”, conclui Eudinho.

