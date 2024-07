O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, nessa sexta-feira (12/7), que os primeiros Jogos Olímpicos de Esports serão realizados em 2025 na Arábia Saudita. A decisão é fruto de uma parceria de 12 anos firmada com o Comitê Olímpico Nacional da Arábia Saudita, sinalizando uma nova perspectiva para o mundo dos esportes eletrônicos.

O que são esports?

Arábia Saudita receberá Olimpíadas de esports em 2025 AFP

Esports, ou esportes eletrônicos, referem-se a competições organizadas de jogos de videogame, onde jogadores profissionais e/ou amadores disputam em diversas modalidades. Esses eventos têm atraído um grande público ao redor do mundo, com torneios que oferecem prêmios milionários, sendo transmitidos ao vivo pela internet e até na televisão.

"Obviamente, ainda há muito a considerar e planejar com o COI, mas estamos comprometidos em sediar um evento especial que respeite e celebre os valores olímpicos, ao mesmo tempo em que aproveitamos com ousadia esta impulsão dos esports com a plataforma internacional que o esporte e seus atletas merecem. O mundo terá um convite aberto para se juntar a nós em 2025 e celebrarmos juntos este momento,” disse o Príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, Ministro do Esporte e Presidente do Comitê Olímpico e Paralímpico da Arábia Saudita.

Embora os detalhes sobre a cidade-sede, local específico, duração do evento e os jogos a serem disputados ainda não tenham sido definidos, o anúncio foi recebido com entusiasmo pela comunidade global de esports. A parceria também foi destacada por Thomas Bach, presidente do COI, que enfatizou o compromisso de respeitar os valores olímpicos, promover a igualdade de gênero e envolver o público jovem, que tem abraçado os esportes eletrônicos.

Esports no Brasil

Brasil é líder mundial em premiações no Rainbow Six Siege Ubisoft/divulgação

No cenário internacional, o Brasil se destaca em diversas modalidades de esports. Nomes como Gustavo “HerdsZ” (Rainbow Six Siege), ASPAS (Valorant) e Kscerato (Counter Strike) são exemplos de jogadores brasileiros que conquistaram reconhecimento global. O Brasil também é conhecido por sua forte presença em jogos como Free Fire e League of Legends, com equipes que frequentemente alcançam as etapas finais de campeonatos mundiais.

Controvérsias

Ana Moser, ex-ministra do esporte do Brasil e ex-jogadora de vôlei, declarou, em 2023, que os esports não são verdadeiros esportes Agência Senado

Entretanto, há quem diga que a modalidade não é verdadeiramente um esporte. Ana Moser, ex-ministra do Esporte do Brasil e ex-jogadora de vôlei, declarou, em janeiro de 2023, que os esports não são verdadeiros esportes e que o governo federal não iria investir no segmento competitivo de jogos eletrônicos. Moser acreditava que a modalidade fazia parte da indústria de entretenimento, comparando o treinamento dos atletas desse mercado “ao da cantora Ivete Sangalo”.

Sua fala repercutiu negativamente entre os entusiastas do gênero, gerando debates sobre o reconhecimento e a valorização da categoria. Após a saída de Moser, seu sucessor no cargo, André Fufuca, anunciou, em setembro de 2023, a criação de uma diretoria de esports no Brasil, destacando o crescimento do esporte eletrônico no país.

Plano de negócios

Os Jogos Olímpicos de Esports fazem parte da "Visão 2030" da Arábia Saudita. AFP/reprodução

A realização dos Jogos Olímpicos de esports faz parte da “Visão 2030” da Arábia Saudita, um plano ambicioso para diversificar a economia do país, exportar a cultura local e melhorar a imagem internacional. Desde 2018, a Arábia Saudita tem investido milhões no setor de jogos, incluindo aquisições significativas em empresas como Take-Two, EA e Activision Blizzard.

Com a perspectiva de parcerias com grandes empresas de jogos como Epic Games, Capcom e Riot Games, há uma expectativa de que títulos populares como Rocket League, Street Fighter e League of Legends estejam presentes na competição. Este evento promete ser um marco histórico, não apenas para os esports, mas também para a integração dos esportes eletrônicos no movimento olímpico.