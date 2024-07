O projeto Mãe Pixel realiza, nesta quinta-feira (18), a partir das 20h, um bate papo sobre o tema: “Qual é a melhor conexão entre a mente e as nossas ações na era digital?”. Para auxiliar na compreensão teórica e prática, o evento vai contar com a participação da psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental, Cláudia Silveira.

“A transição da sociedade analógica para a digital envolve mudanças profundas em diversos aspectos da vida cotidiana, especialmente para profissionais da psicologia. Mudanças na comunicação, alterações no trabalho e na produtividade são apenas o começo”, explica.

Advogada expert em gamer e e-sports, Luana Mendes Fonseca de Faria, diretora jurídica do projeto, destaca a importância de compreender e acompanhar a transformação digital.

“A transformação do aprendizado para o contexto transdisciplinar é o ápice do sucesso mercadológico. A gamiologia entrega um conjunto de informações que prepara profissionalmente as pessoas para além do âmbito acadêmico. Meu compromisso é ajudar advogados (e outros profissionais) nesse processo de atualização e desenvolvimento de carreiras."

Serviço:

Projeto Mãe Pixel

Live: Qual é a melhor conexão entre a mente e as nossas ações na era digital?

Quinta, às 20h

@maepixel