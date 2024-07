Motoristas do Tesla, carro elétrico da empresa de Elon Musk, viralizaram nas redes sociais ao mostrar que o sensor do carro identifica fantasmas durante passeios em áreas assombradas ou cemitérios. Os vídeos, que dominaram o TikTok, mostram que nos locais em que o carro indica a presença de pessoas, na verdade, não existe ninguém.







Desde 2022, o Tesla tem um conjunto de câmeras, cada uma posicionada em uma parte do carro, que captura, em tempo real, o que está no campo de visão e envia as informações ao computador do carro. O sistema decodifica e junta as imagens criadas pelas câmeras, formando uma única imagem em 3D. Com isso, o carro consegue criar uma visão 360º para evitar acidentes.





Na teoria, qualquer obstáculo é identificado, incluindo pedestres, prédios e outros automóveis. As aparições de fantasmas, segundo especialistas, seriam fragilidades da inteligência artificial usada no sistema.



Segundo o jornal O Globo, a IA utilizada nos carros da Tesla foi treinada por mais de 70 mil horas, o que não significa que o sistema é livre de falhas. Mesmo porque, segundo a publicação, a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário - agência reguladora de transportes nos Estados Unidos - lançou um relatório no final de abril de 2024 que mostrava que, desde 2021, aconteceram pelo menos 13 acidentes fatais envolvendo o piloto automático do Tesla.





Outra teoria para as aparições de fantasmas no Tesla é a de que seria uma “pegadinha” de Elon Musk. A marca não se pronunciou sobre o caso.



No fim do ano passado, quando os primeiros vídeos começaram a pipocar no TikTok, uma professora de Ciências da Universidade Chulalongkorn, na Tailândia, disse que os fantasmas eram um erro de software. No vídeo, uma motorista postou um vídeo mostrando o carro dela identificando espíritos enquanto ela dirigia por um templo budista.





A mulher disse na publicação que tinha acabado de comprar o carro e decidiu testar para ver se os sensores identificariam algo estranho. No vídeo, vê-se uma forma humana caminhando lentamente atrás do carro, mas quando ela se virou para olhar, não havia ninguém. Ela disse que a tela do carro também exibia o que parecia ser uma pessoa parada em frente ao crematório, embora não houvesse ninguém lá.



A docente Jessada Denduangboripant aconselhou a internauta a atualizar imediatamente o software do Tesla antes que o carro se torne perigoso para pedestres e motoristas. Ela explicou que as figuras humanas seriam um falso positivo. Ou seja, os sensores teriam identificado algum objeto mas interpretaram como uma pessoa.



Ela ainda alertou que os erros de software são um grave perigo para a segurança dos passageiros. Isso porque o piloto automático poderia tentar evitar colidir com o falso ser humano e causar acidentes.