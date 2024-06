Usuários do WhatsApp estão relatando instabilidade no aplicativo, nesta quinta-feira (27/6). Algumas pessoas estão com dificuldades para enviar áudios. Pelas redes sociais, usuários apontaram que o aplicativo só funciona para enviar mensagens de texto.

Ao "G1", a Meta, empresa que controla o aplicativo, disse estar tentando corrigir a falha. "Estamos cientes de problemas com o envio de mídias e estamos trabalhando para resolver o mais rápido possível", explicou a empresa.

