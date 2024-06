Um sistema que substitui o conhecido programa Excel e facilita a gestão financeira pelas corporações. Esta é a tecnologia web SAAS, criada por uma startup mineira e que vem usada por centenas de empresas no país. Com a inovação, a empresa atingiu um rápido crescimento, tendo sua clientela multiplicada em todo país, atendendo aos mais variados ramos da economia.

A iniciativa é da LeverPro, uma startup especializada em fornecer ferramentas e serviços para otimizar as operações financeiras nas organizações de médio e grande porte. A inovação deixa no passado aquela clássica imagem de gestores em torno de dezenas de planilhas lentas que geram tarefas manuais intermináveis, assim como medidas pouco efetivas para lidar com as finanças da organização. Saem de cena a papelada e as tabelas e entram em campo a análise e a definição de ações em tempo real, com uso das inovações tecnológicas.

Fundada em 2017, com sede em Belo Horizonte, a empresa pretende crescer 250% em 2024. O portfólio de clientes conta com grandes marcas da indústria, energia, mineração, saúde, infraestrutura e outras atividades econômicas de várias regiões do Brasil.

A web SAAS consiste em uma tecnologia de alta flexibilidade de geração de visões, inteligência, projeções e simulações, com poder de integração e processamento de grandes volumes de dados. Conta também com uma estrutura que lhe permite criar modelos de inclusão de dados estruturados e conectados, viabilizando a construção de modelos de orçamento complexos com processos e governança já estruturados para os usuários.

Com foco nas atividades de controladoria e planejamento financeiro, a plataforma SAAS permite às organizações a automatização das demonstrações financeiras (DRE, FC e Balanço), automatização dos relatórios de tesouraria incluindo fluxos de caixa projetados, construção e acompanhamento do orçamento e forecast com governança e workflows, além da automatização do processo de consolidação contábil.

“Por três anos consecutivos, a LeverPro figura entre as melhores fintechs do país, no Ranking 100 Open Startups”, comemora o fundador e CEO da startup, Alysson Guimarães, de 38 anos. Nascido em Belo Horizonte, ele é formado em Engenharia Elétrica com Certificação em Ciências da Computação na Universidade Federal de Minas Gerais (IUFMG)., com pós-graduação em administração pela Fundação Getúlio Vargas.

Especialista em finanças corporativas, ele que não se conformava em ver análises financeiras das organizações feitas ainda à base de planilhas. Para curar essa insatisfação, mãos à obra. Guimarães, que há quase duas décadas já lidava com o uso de tecnologias na área de finanças, via que as ferramentas poderiam ser melhor aproveitadas com integração e automação intensificadas. Nada contra o Excel, pelo contrário. O executivo se define como um apaixonado por essa ferramenta, mas entendia como urgente uma transformação digital.

“Ao longo dos últimos 15 anos, atuei como consultor de finanças corporativas atrelado ao uso da tecnologia em mais de 300 projetos. Nossa ferramenta foi construída com a mesma sintaxe (mesmo paradigma) do bom e velho Excel. São mais de 200 grupos econômicos - que contemplam mais de 5000 empresas de médio e grande porte, incluindo importantes organizações de capital aberto – beneficiados pela nossa plataforma para a tomada de decisões estratégicas e consolidação das operações financeiras e contábeis”, explica o CEO.

A alta flexibilidade da solução, continua Guimarães, "é um diferencial, o que dá grande autonomia ao usuário". O CEO assinala: "Integramos com mais de 50 ERPs e com outras ferramentas de negócios, facilitando a colaboração entre equipes e o compartilhamento de informações. Também auxiliamos na conformidade regulatória e na análise preditiva. No geral, o nosso objetivo principal é melhorar a eficiência das operações da controladoria, contábil, tesouraria e planejamento orçamentário, permitindo uma tomada de decisões mais informada e estratégica, além de garantir a conformidade com as regulamentações de mercado".

Estão incluídos nesse gerenciamento, detalha o CEO, procedimentos como fluxo de caixa financeiro e relatórios de tesouraria automatizados que mitigam erros com tecnologias inspiradas nos principais problemas do dia a dia do profissional financeiro; o fechamento contábil, a consolidação financeira centraliza.