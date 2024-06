O Instagram começou a permitir comentários públicos nos stories nesta quarta-feira (19/6). Ao contrário do que já acontece hoje, em que já é possível reagir e comentar as publicações de modo privado, as reações , agora, poderão ser vistas por qualquer um. Assim como a publicação, os comentários desaparecem depois de 24 horas.





A novidade, que faz parte da versão 336.0.0.35.90 do app, busca gerar mais interação entre os usuários. A ferramenta está disponível para alguns usuários desde o fim do ano passado, com o nome de “Hype”. Os usuários que já acessaram a ferramenta viram a mensagem "Adicione comentários aos Stories dos seus amigos. Os comentários ficam visíveis para todos que visualizam o Story". Quando uma pessoa publica um story, ela é notificada que outros indivíduos podem deixar comentários no conteúdo.





Na semana passada, o TikTok lançou uma ferramenta similar, chamada Whee. A iniciativa do Instagram é considerada uma resposta da Meta à concorrência.





Ao receber um comentário, o dono da publicação pode excluir o texto, bloquear a conta, denunciar e mandar uma mensagem direta para continuar a conversa. O Instagram não informou quando a função chega para todos os perfis.

Como desativar

Apesar de o Instagram não ter dito que existe uma forma de desabilitar a função, é possível mexer na configuração para desligar a novidade. O primeiro passo é abrir a tela de publicação de um story e clicar no botão de engrenagem, no canto superior direito.





Em seguida, toque em “Story”. Deslize a tela até a parte de “Comentários” e selecione permitir comentários. A seguir escolha a opção que preferir. Existem três possibilidades: ativado, em que qualquer perfil pode comentar; pessoas que você segue, em que a função fica restrita a amigos; ou desativado, que desabilita os comentários.