O Brasil envia quatro vezes mais mensagens de áudio no WhatsApp do que qualquer outro país, conforme revelou o CEO da Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, Mark Zuckerberg, durante o evento Meta Conversations, nessa quinta-feira (6/6), em São Paulo. Ele destacou como os brasileiros criaram uma forma única de se comunicar no app.







"As pessoas no Brasil enviam mais figurinhas, participam mais de enquetes e enviam quatro vezes mais mensagens de voz no WhatsApp do que em qualquer outro país. Um país que realmente abraçou o poder do mensageiro para se conectar, expressar-se e fazer negócios. Vocês tornaram o 'Zap Zap' algo próprio e vocês estão entre as pessoas mais ativas do mundo no app", disse.















O dono da Meta ainda anunciou um assistente de inteligência artificial da empresa, que será integrada ao WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger. A tecnologia, que deve ser lançada em julho, promete interagir com os usuários, gerar imagens, criar textos e responder perguntas, semelhante a outras plataformas de IA já disponibilizadas.







A inteligência artificial da Meta usa a tecnologia Llama 3, lançada em abril de 2024. A tecnologia de código aberto é considerada um dos modelos de IA generativa de melhor desempenho disponíveis atualmente e funcionará como um “cérebro” do assistente.













A novidade estará disponível em português. Um dos usos sugeridos do assistente é, no WhatsAppo, ajudar empresas, respondendo às perguntas mais populares que são recebidas no aplicativo para ajudar os clientes a encontrar as informações que desejam. Para Zuckerberg, o objetivo é "construir o melhor serviço de IA do mundo".