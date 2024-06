Há 158 anos, nesta exata data (7/6), nascia Rita Lobato Velho. À frente de seu tempo, seu sonho era se tornar médica, em uma época em que não existiam mulheres nas faculdades de medicina. Ela foi a primeira. Por conta de seu pioneirismo, Rita é a homenageada de hoje do Google, que mostra, em sua página inicial, uma ilustração da médica, acompanhada de órgãos do corpo humano.





Rita nasceu na cidade de São Pedro do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Seus pais, Francisco Lobato Lopes e Rita Carolina Velho Lopes, apoiavam o sonho da filha. Ainda adolescente, ela se matriculou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde o irmão cursava farmácia. Mas, tempos depois, ela se transferiu para Salvador (BA), por se sentir incomodada com o tratamento que era dado ao irmão.





Foi na Universidade Federal da Bahia, em 10 de dezembro de 1887, aos 21 anos, que ela se tornou a primeira médica brasileira e a segunda da América Latina, concluindo o curso de seis anos em apenas quatro. “Dra. Lobato Velho foi pioneira nesse sentido, trabalhando incansavelmente para atingir seus objetivos, apesar da discriminação que enfrentava de colegas e professores”, destaca o Google.



Por sua história de vida – a mãe morreu durante o parto de seu irmão mais novo – a médica focou sua carreira na obstetrícia. Ela chegou a prometer para a mãe no leito de morte que não deixaria nenhuma outra mulher morrer durante o parto. Na faculdade, ela defendeu a tese “Paralelo entre os métodos preconizados na cesariana", considerada ousada para a época.



Já formada, ela atendia mulheres de todas as classes sociais e frequentemente fornecia consultas e medicamentos sem nenhum custo. A médica se casou com Antônio Maria Amaro de Freitas, formado em direito, no Rio de Janeiro, em 1889, mudando seu nome para Rita Lobato Freitas. Juntos desde a época de escola, após concluírem a faculdade, eles voltaram para o Rio Grande do Sul, onde se casaram e viveram. O casal teve uma filha.





Rita se tornou voz ativa na defesa dos direitos das mulheres, defendendo a importância da educação feminina e a igualdade de oportunidades. Envolvida com movimentos feministas, com foco especial na luta pelo direito das mulheres votarem, o que ocorreu no Código Eleitoral de 1932. Rita também foi pioneira na política, em que se tornou a primeira mulher eleita vereadora em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, em 1934.





A médica morreu quase aos 90 anos, em 1954, após exercer a medicina até os 76. “A Dra. Lobato Velho foi uma figura inspiradora que ajudou a traçar um curso para a próxima geração de aspirantes a médicas. Ela superou a adversidade com graça e usou sua voz e habilidades para empoderar todas as mulheres no Brasil. Feliz aniversário de 158 anos, Dra. Rita Lobato Velho!”, finaliza o texto do Google.