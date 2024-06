Imagine que você está no seu feed do Instagram vendo postagens dos seus amigos e dá de cara com um anúncio, mas você não pode continuar rolando para ver mais publicações até que um cronômetro zere. Essa é a ideia que a rede social confirmou que está testando, criando uma espécie de “intervalo comercial” no feed. Chamado de “ad break”, o recurso foi reportado por alguns usuários nas redes sociais, após darem de cara com os anúncios “impuláveis” na linha do tempo da rede social de fotos e vídeos da Meta.







Holy moly! Meta seemingly is now forcing us to watch ads in our feeds on Instagram!



The app legit stopped me from scrolling past this ad which is just a bonkers move to me. pic.twitter.com/740EXjGyl2 — Dan Levy ? ????? ??? (@TheDanLevy) June 1, 2024

A maioria dos perfis não aprovou a novidade. Segundo os relatos, ao rolar pelo feed, um anúncio aparece na tela com uma notificação flutuante, escrito “ad break” ou “Intervalo comercial” e um contador de tempo, que pode ser de três ou cinco segundos. Durante a contagem regressiva, é impossível pular o anúncio. Só após a conclusão do tempo estipulado que a rede social permite que a próxima postagem seja vista.





Pelo X, o entusiasta de tecnologia e fotógrafo Dan Levy mostrou que, ao pedir mais informações do “ad break”, se deparou com uma mensagem. “Os intervalos comerciais são uma nova maneira de ver anúncios no Instagram. Às vezes, você pode precisar visualizar um anúncio antes de continuar navegando”, diz o texto.

A novidade é semelhante à versão gratuita do YouTube, que exibe anúncios não puláveis antes e durante os vídeos. Segundo a imprensa internacional, esse movimento já era esperado, já que a rede social tem feito um esforço para se tornar uma ferramenta de compartilhamento de vídeos, graças a recursos como Stories e Reels, em vez de somente fotos estáticas.

"Estamos sempre testando formatos que podem gerar valor para os anunciantes. À medida que testamos e aprendemos, forneceremos atualizações caso esse teste resulte em alguma alteração formal do produto", disse um porta-voz da empresa Meta ao site TechCrunch.







Perfis mostram como os novos anúncios são exibidos Reprodução / X

No entanto, o Instagram não informou em que partes do app os anúncios estão sendo exibidos. Segundo os relatos, os comerciais aparecem no Feed, quando estão assistindo vídeos. A rede social também não informou em que regiões o teste está sendo feito. Por fim, não está claro se os criadores do Instagram terão algum controle sobre a aparência ou conteúdo dos anúncios, caso o recurso seja realmente implantado.