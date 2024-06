Na última quarta-feira (12/6), Elon Musk, dono do X, anunciou a ocultação de posts curtidos. A nova funcionalidade vem gerando discussões na plataforma. Alguns usuários acusam o empresário de más intenções.

O antigo Twitter permitia que você visualizasse os posts que os perfis curtiram dentro da página principal. Sem essa função, a web aponta que pode facilitar o engajamento em posts criminosos, como, por exemplo, pedofilia ou conteúdos racistas.

Pessoal achando que o Elon Musk privou as curtidas pra galera curtir pornô à vontade sendo que obviamente é só pra conteúdo nazista, racista e etc continuar sendo perpetuado e os nazistas e racistas continuarem curtindo sem se expor. — Matheus Fiore Cheuen (@matheusfiore) June 12, 2024

Leia também: Engenheiros demitidos da SpaceX processam Musk por abuso trabalhista e conduta sexista

No mesmo dia que privou as curtidas, Musk postou uma estatística que já mostra um aumento massivo no número de curtidas na plataforma.

Massive increase in likes after they were made private! pic.twitter.com/f5SisAw5w3 — Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2024

Ao anunciar a nova medida, o empresário disse que a mudança permitiria que pessoas pudessem curtir o que quisessem sem serem julgadas por isso. Além do apontamento de más intenções, usuários desabafam sobre o fato de não poderem mais stalkear os perfis.

Além do apontamento de más intenções, usuários desabafam sobre o fato de não poderem mais stalkear os perfis.

eu adorava stalkear as curtidas alheias elon musk vc nn tinha esse direito pic.twitter.com/TPAXedCu6o — edu !! (@edxwziy2) June 12, 2024

odiei isso de ocultar curtidas como q eu vou stalkear todos os meus exs elon musk filho de uma puta pic.twitter.com/URYxG55XAV — mel mel (@megrassmann) June 12, 2024