A Apple divulgou, nessa terça-feira (11/6), as novidades do iOS 18, sua nova versão do sistema operacional. O novo software, que será liberado para o iPhone 14 pro e iPhone 15 pro max, marca a aposta da empresa na inteligência artificial, com a criação da Apple Intelligence e uma parceria com a OpenAI, dona do ChatGPT.





A versão oficial do software deve ser liberada a partir de julho. Além dos iPhones, o sistema operacional também ficará disponível para modelos de iPad e Mac com chip M1 ou posterior.





Disponível no iPhone há mais de um ano, o ChatGPT deixará de ser um aplicativo para o iOS 18, funcionando integrado ao sistema. Isso quer dizer que mesmo sem baixar nada, o usuário vai conseguir gerar textos e fotos por meio da inteligência artificial. A Apple ainda garante que os endereços de IP de quem usar o recurso não serão divulgados e que os dados não serão armazenados pela OpenAI.









Já a Apple Intelligence permitirá que a Siri, assistente do iOS, ganhe certa autonomia. Segundo a empresa, ela se tornará "mais natural, pessoal e capaz de entender o contexto". Na prática, ela vai entender o que está na tela, continua o raciocínio mesmo com erros na pronúncia e até salvar um contato ou reproduzir um podcast que alguém te sugeriu. A Apple Intelligence também vai analisar as notificações e analisar qual grau de atenção elas merecem, além de resumir ligações e áudios, criar emojis e melhorar a pesquisa por fotos e vídeos.











A Apple ainda anunciou outras novidades, como gerenciador de senhas, tela inicial personalizável, bloqueio de aplicativos por facial, impressão digital ou senha e melhoria no aplicativo Fotos.