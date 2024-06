Google comemora dia dos namorados com jogo de química

Para celebrar a química entre os casais, o Google traz um Doodle interativo chamado “Chemistry CuPd”, ou “Chemistry AmAr”, em português. A atividade em comemoração aos Dia dos Namorados, que é nesta quarta-feira (12/6), quer descobrir qual o seu elemento químico e qual o seu parceiro ideal, falando da formação de compostos químicos. A brincadeira pode ser acessada pela página inicial do site de busca.







“O amor está no O2 [ar], então vamos jogar um pouco de Chemestry CuPd! Escolha um avatar da tabela periódica ou faça um teste para combinar com o que melhor se adapta à sua personalidade. Não há vínculo mais forte do que o amor, especialmente quando a química está certa”, convida a empresa.





Basta clicar na arte e começar a jogar. O usuário que escolher fazer o teste para descobrir qual elemento o representa responde a cinco perguntas sobre personalidade, como “você é fácil de se encontrar?” e “você levanta pesos?”. Ao término das respostas, a tela abre um “Tinder”, com opções de outros elementos para você arrastar para os lados. Quando ocorre um match, o site mostra um composto real. E, quando o usuário clica em um elemento incompatível com o dele, recebe a mensagem de que não há química.





Ao todo, são sete elementos: hidrogênio (H), nitrogênio (N), oxigênio (O), flúor (F), cloro (Cl), bromo (Br) e iodo (I). O jogo possui dezoito combinações que, quando descobertas, formam uma imagem. Para criar a brincadeira, foram necessários 16 profissionais, incluindo artistas, designers e cientistas.