Algumas versões do iPhone terão chatGPT integrados, o que tem valorizado as ações da empresa na bolsa de NY

As ações da gigante da tecnologia Apple continuaram subindo nesta quarta-feira (12) em Wall Street, impulsionadas pelo anúncio da incorporação de um novo sistema generativo de inteligência artificial (IA) aos seus dispositivos, ultrapassando assim a sua concorrente Microsoft em capitalização na bolsa.

As ações da Apple subiram 5,01% por volta das 12h30 (horário de Brasília) na Bolsa de Valores de Nova York, após terem atingido 7,26% na terça-feira, o que levou suas ações a máximos históricos.

Sendo assim, a Apple vale US$ 3,336 trilhões (R$ 17,9 trilhões) na bolsa, voltando ao primeiro lugar acima da Microsoft, que tem uma capitalização de US$ 3,256 trilhões (R$ 17,5 trilhões) e da Nvidia, fabricante de semicondutores, com US$ 3,114 trilhões (R$ 16,7 trilhões).