Apesar de ter gerado curiosidade e interesse em muitos, a colaboração entre a Apple e a OpenAI, divulgada na segunda-feira (10/6), não foi bem recebida por uma figura proeminente no mundo da tecnologia: o bilionário Elon Musk. O empresário afirmou em sua conta no X, antigo Twitter, que a inclusão da OpenAI no sistema operacional da Apple seria considerada como "uma violação de segurança inaceitável".

Musk, conhecido por ser o fundador da Tesla, da SpaceX e do X (ex-Twitter), alega que o acordo entre a Apple e a criadora do ChatGPT representa uma ameaça à segurança de dados. Por conta disso, ele ameaçou proibir o uso de iPhones e MacBooks em suas empresas: "Os visitantes terão que deixar seus dispositivos Apple na entrada, onde serão armazenados em uma gaiola de Faraday", postou.



É importante mencionar que Musk foi um dos cofundadores da OpenAI em 2015, mas deixou a presidência da empresa em 2018. Em 2023, ele fundou sua própria empresa de inteligência artificial, a xAI, com o objetivo de competir com a OpenAI. "A Apple não tem noção do que realmente vai acontecer assim que entregar teus dados à OpenAI. Estão te traindo", disse Musk em uma postagem no X.

"É evidentemente absurdo que a Apple não seja inteligente o suficiente para criar sua própria IA, mas seja de alguma forma capaz de garantir que a OpenAI protegerá sua segurança e privacidade!", completou o empresário.

Apple Intelligence









Na próxima atualização do iOS 18, a Apple estará introduzindo o Apple Intelligence, uma tecnologia inovadora que trará inteligência artificial generativa para os dispositivos iPhone, iPad e Mac. A principal protagonista dessa novidade será a assistente pessoal Siri, que passou por uma reformulação significativa em parceria com a OpenAI. Com essa atualização, espera-se que as tarefas diárias se tornem mais fáceis e eficientes para os usuários da empresa da maçã.

10/06/2024 - 13:18 Apple quebra silêncio sobre IA em conferência na Califórnia

10/06/2024 - 19:03 Musk critica aliança Apple-OpenAI e ameaça barrar iPhone em suas empresas

// - : iPhone terá ChatGPT e Siri autônoma Leia mais