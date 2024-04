Elon Musk, o empresário por trás de algumas das empresas mais inovadoras do mundo, tem estado no centro das atenções recentemente - não apenas por suas conquistas tecnológicas e monetárias, mas também por suas acaloradas disputas públicas, incluindo uma polêmica recente envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.



Tudo começou quando Musk, conhecido por “não ter papas na língua”, principalmente quando se trata das redes sociais, acusou Moraes de violar a Constituição brasileira ao supostamente promover censura em decisões judiciais. Isso desencadeou uma troca de farpas que acabou com o bilionário sendo incluído como investigado em um inquérito de fake news.



Entenda como tudo começou: Musk questiona Moraes: 'Por que tanta censura no Brasil?'





Diante desse cenário, alguns brasileiros começaram a se perguntar quem é Elon Musk. Ele acumula uma fortuna estimada em quase US$ 200 bilhões e já ocupou o lugar de homem mais rico do mundo, Saiba como ele construiu tudo isso.



As empresas de Musk:



X (antigo Twitter) - Proprietário

- Participação: 79% - US$ 8,4 bilhões

- Anteriormente conhecido como Twitter, agora renomeado como X, o bilionário comprou a plataforma em 2022 e desde então tem feito muitas mudanças que geram distintas opiniões no público da rede.



SpaceX - CEO, fundador

- Participação: 42% - US$ 71,2 bilhões

- A SpaceX, empresa aeroespacial de foguetes, tenta redefinir os limites da exploração espacial. Com planos ambiciosos de colonizar Marte, Musk tira uma de suas maiores fortunas.



Tesla - CEO, cofundador

- Participação: 13% - cerca de US$ 127 bilhões

- A Tesla não é apenas uma montadora de carros, é uma revolução no setor automotivo. Com foco em veículos elétricos, a Tesla lidera o caminho para um futuro sustentável no transporte. E é dessa empresa que vem a maior parte da riqueza de Musk.



The Boring Company - Fundador

- Participação: Não especificada - US$ 3,3 bilhões

- Com o objetivo de diminuir o congestionamento no trânsito, Musk criou em 2016 a The Boring Company, que por meio de túneis de alta velocidade, pretende criar um “trânsito de massa personalizado”, inicialmente nas maiores cidades dos Estados Unidos.



O caminho de Musk até aqui:



Nascido em 1971, em Pretória, capital administrativa da África do Sul, Musk trilhou um caminho incomum até se tornar uma das figuras mais influentes do mundo empresarial. Filho mais velho de um sul-africano e uma canadense de classe alta, desde cedo Musk demonstrou uma mente inquisitiva.



Já em sua adolescência, Musk demonstrava uma afinidade pela programação de computadores, criando sozinho jogos e explorando os limites da tecnologia emergente.



Aos 18 anos, Musk se mudou para o Canadá, onde iniciou seus estudos na Queen's University, em Ontário, mas logo em seguida, com objetivoa maiores, mudou a rota e foi para a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde se formou em física e economia.



Seu primeiro empreendimento significativo veio em 1995, quando fundou a Zip2 com seu irmão Kimbal e o amigo Greg Kouri, oferecendo um diretório online para encontrar empresas. A empresa foi vendida para a Compaq em 1999, marcando o primeiro passo de Musk na trilha do sucesso empresarial.



Logo após, Musk fundou a X.com, uma empresa de serviços financeiros e de e-mail que mais tarde se fundiu com a Confinity, dando origem ao PayPal - uma plataforma de transferência de dinheiro que se tornaria um gigante do setor financeiro online. Em 2002, o eBay adquiriu o PayPal por US$ 1,5 bilhão, garantindo a Musk uma posição de destaque no mundo dos negócios.



Também em 2002, fundou a SpaceX, uma empresa de transporte aeroespacial com ambições de levar a humanidade para além das fronteiras da Terra.



Quase em sequência, em 2004, Musk se tornou o maior investidor e líder da Tesla, uma fabricante de carros elétricos que visava revolucionar a indústria automobilística.



Além desses empreendimentos, Musk também se aventurou em inumeráveis áreas, sempre buscando inovação. Seu foco em investimentos tecnológicos, culminou em sua ascensão ao topo da lista dos bilionários da Forbes em 2021 e sua eleição como "Personalidade do Ano" pela revista Time no mesmo ano, ocupando atualmente o 3º lugar entre os mais ricos do mundo.