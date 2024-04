O empresário Elon Musk - dono do X, o antigo Twitter - questionou, neste sábado (6/4), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a necessidade de “tanta censura” no Brasil.

Em publicação na rede social, Musk voltou a se manifestar sobre os limites, na visão dele, da liberdade de expressão. “Por que você está determinando tanta censura no Brasil”, escreveu o dono da rede social em resposta a uma publicação em que Moraes deseja sucesso a Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça.

Musk pergunta para Moraes sobre censura no Brasil X/REPRODUÇÃO

Nesta semana, e-mails internos do X, o antigo Twitter, foram vazados com o objetivo de criticar a atuação do ministro e do Tribunal Superior Eleitoral. O material foi divulgado por Shellenberger, em colaboração com a Gazeta do Povo, na última quarta-feira: nos e-mails, consultores jurídicos questionam demandas do TSE e de outros tribunais e órgãos, como o Ministério Público, que contrariam a legislação brasileira, incluindo o Marco Civil da Internet, e que constituiriam, na opinião dos advogados, “pesca probatória” e “violação da intimidade”.

Musk já tinha se manifestado sobre o assunto. Recentemente, ele questionou Moraes a respeito de julgamentos de réus do 8 de janeiro e de outros ataques à liberdade de expressão no Brasil.

Poucos dias depois da invasão das sedes dos três poderes, o bilionário respondeu a uma série de tuítes de Glenn Greenwald sobre decisões do juiz que suspendiam perfis em redes sociais.