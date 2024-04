O fim dos bots no X, antigo Twitter, pode estar próximo. O dono da rede social, Elon Musk, declarou nessa quinta-feira (4/4) que começou uma limpeza dessas contas no site. “Limpeza do sistema de bots e trolls em andamento”, escreveu em seu perfil.

System purge of bots & trolls underway.



Please reply to me or @XEng if legitimate accounts are suspended.



X Corp will be tracing the people responsible and bringing the full force of the law to bear upon them. — Elon Musk (@elonmusk) April 4, 2024

Antes de comprar o Twitter, em 2022, Elon Musk já havia apontado a presença dessas contas como um dos grandes problemas da redes social. Ele chegou, na época, a dizer que fez o negócio para resolver a questão. “Derrotaremos os bots de spam ou morreremos tentando”, disse na ocasião.



Essa não é a primeira vez que Musk tenta dar um fim aos bots. No ano passado, ele testou um programa chamado “Not a bot” que consistia na cobrança de US$ 1 para novos usuários das Filipinas e Nova Zelândia acessarem funções básicas. No entanto, não foram divulgados os resultados da iniciativa, mesmo que a empresa tenha se comprometido a dar detalhes sobre os resultados “logo” após anunciar seu lançamento em outubro passado.



Meses antes, ele introduziu dois níveis premium na rede social, com preços de US$ 3 e US$ 16, além do plano até então existente a US$ 8 por mês. O empresário defendeu que a cobrança seria a única forma de combater o spam. Porém, em janeiro de 2024, ele mesmo contou na rede social que o sistema de identificação de spam/fraude utilizado sinalizou acidentalmente contas legítimas, um problema que ele disse estar sendo corrigido.



Musk também alertou que o novo sistema pode ter algum tipo de falha semelhante, pedindo para que os usuários informem caso suas contas legítimas forem suspensas como resultado da eliminação do bot.