Nesta segunda-feira (1/4), o Instagram enfrenta dificuldades técnicas, conforme reportam alguns usuários. A plataforma parece estar restringindo certas funcionalidades, incluindo a impossibilidade de realizar comentários, mostrando aos usuários uma notificação sobre a limitação de atividades.



De acordo com o Downdetector, um site dedicado ao monitoramento da disponibilidade de serviços digitais, as primeiras indicações do transtorno surgiram às 15h13, atingindo um ápice de reclamações, que superaram 700, às 16h19.



Dados coletados pelo site apontam que a maioria das manifestações de insatisfação, ultrapassando 80%, são de indivíduos que tentavam acessar o aplicativo por meio de dispositivos Android e iOS. Até o momento, o Instagram não se pronunciou sobre as possíveis causas deste contratempo.



A frustração com a instabilidade se espalhou por outras plataformas de mídia social, como o X, onde os usuários compartilharam suas reclamações. Observou-se também relatos em várias línguas, incluindo inglês e espanhol.