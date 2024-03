Realme C67 é o último lançamento de entrada da chinesa Realme e se destaca pela câmera de 108MP. O celular pode ser encontrado no mercado com valores entre R$ 967,12 e R$ 1.429.

O Realme C67, o mais recente celular de entrada da chinesa Realme lançado no Brasil, em fevereiro deste ano, segue a proposta da marca de entregar bom desempenho com preço acessível. O smartphone com sistema operacional Android 14, 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno pode ser encontrado no mercado com valores entre R$ 967,12 e R$ 1.429, de acordo com a memória.

O aparelho da linha C se destaca pela performance em termos multimídia, sendo o primeiro modelo básico a contar com uma câmera de 108 megapixels (MP). Após testarmos o Realme C53, analisamos a câmera e outros recursos iniciais desta nova versão do Realme, comum comparativo entre eles.



Design e tela

Ultra slim, com 7,59mm de espessura, 164,6mm de comprimento por 75,4mm de largura, o Realme C57 ainda que com uma mínima diferença é mais denso que o C53. Pesando 185 gramas, sendo que a versão anterior tem 182g.

Já a estética da câmera dos aparelhos são completamente diferentes, deixando de assemelhar-se à linha Pro de iPhones da Apple para memorar o Xiaomi Redmi 13C no modelo atual. Estruturalmente, manteve as laterais retas com pontas arredondadas e quase as mesmas entradas do C57, mas, agora, o smartphone conta com alto-falantes duplos.

Na parte de baixo, USB-C para recarga do aparelho e a entrada P2, para fones de ouvido. Na lateral esquerda fica a bandeja tripla para acomodar dois cartões SIM e um cartão de memória. Por fim, na lateral direita o controle de volume e o sensor de desbloqueio.

A nova tela tem 6,72 polegadas e mantém o painel IPS LCD em resolução Full HD+, com 2.400 x 1.080 pixels. Os níveis de brilho e nitidez também não apresentam grandes mudanças, segundo com visibilidade desfavorável em locais ensolarados.



Memória e desempenho

Da mesma forma que o C53, o C57 pode ser encontrado em duas versões: 8GB de memória RAM e 256GB de armazenamento, e outra com 6GB de memória e 128GB de armazenamento. Desta vez com 8GB de RAM dinâmica adicional, por meio da tecnologia DRE, e processador Snapdragon 685, da Qualcomm.

Neste primeiro momento, com a memória livre, a fluidez e a velocidade ao abrir aplicativos se repete. Mas a agilidade se mantém com leitor Face ID ao desbloquear o aparelho e ao capturar imagens. Representando correções no desempenho comparado à versão mais antiga.



Bateria

Seguindo o padrão, a bateria do Realme C67 tem capacidade de 5.000mAh. Em nosso teste anterior, mesmo com pouco uso, a bateria do C53 não durou mais que um dia. No teste atual, a bateria teve uma durabilidade um pouco menor. Na versão atual, vieram de fábrica menos aplicativos instalados.

O carregamento segue veloz, com 33W de potência para carregador, o que restabelece a energia aos 100% em aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Entretanto, há uma desvantagem: o plug conector é tipo A, ou seja, aquele com dois pinos chatos, que atualmente não é tão usual. Isso pode dificultar a rotina.



Câmera

Se as câmeras de 50MP do C53 já se destacavam, as lentes do C67 com 108MP superam. O aparelho ainda apresenta as diversas funções de fotografia, como modo retrato, noturno, panorâmica, profissional, câmera lenta, filtros. Mas, em vez de reconhecimento de cena por inteligência artificial (IA), o modelo conta com a função Urbano, especialmente para fotografar paisagens da cidade.

A sensação ao testar o aparelho é que a abertura da lente, em todas as funções, é maior que do aparelho testado anteriormente. No modo alta resolução, em que as imagens são capturadas em 108MP, apresenta uma qualidade impressionante, com muita nitidez, textura e profundidade.

Nas imagens estáticas, a nitidez segue surpreendente. Porém, apesar de o foco manual ser ágil para ressaltar o objeto e ajustar automaticamente o controle de iluminação no modo retrato, há dificuldade para identificar o objeto que deve ser destacado, principalmente quando não há uma pessoa posando para a fotografia.

Já no modo noturno, a câmera segue entregando uma captura iluminada, rica em detalhes, com tons vivos e contrastados, mas sem distorcer as cores reais da cena, quando ajustada corretamente. Nessa ferramenta, a captura e o ajuste ainda é lento.

O gravador de vídeos ainda é satisfatório em ambientes com iluminação natural. A função comporta imagens em no máximo 1080P/30fps, mas conta com uma nova funcionalidade: a estabilização EIS integrada, que permite registrar cenas de ação de maneira suave.

A câmera frontal do Realme C67 permanece como um diferencial e tem sensor de 8MP para imagens estáticas e gravação de vídeo com qualidade um pouco maior do que para o C53, com 1080P/30fps.



Conectividade e NFC

O Realme C67 conta com bluetooth 5.0 e acesso a internet em frequência 2.4/5GHz, ou seja, pode chegar à conexão 4G, dependendo do local e cobertura da sua operadora, mas não alcança a 5G.

Além dos sensores geomagnéticos, de luz, acelerômetro e giroscópio, o novo modelo da família C ainda conta com o recurso de comunicação por campo de proximidade, conhecida NFC, sigla da expressão em inglês near field communication. Ela permite compartilhamento de arquivos e pagamentos entre dois dispositivos próximos.



Acessórios

Além do celular, a caixa do Realme C67 vem com cabo USB tipo C, adaptador de carregamento de 11V/3A – com a estranha tomada de pontas chatas, como já comentado – agulha para remover o cartão SIM, guia rápido e manual de instruções. Como o modelo do teste anterior, a embalagem também vem com uma capa protetora para o modelo e película já aplicada.



Há três anos no Brasil

A fabricante chinesa Realme apareceu no mercado mundial de telefones celulares em 2010, como uma subsidiária da Oppo, também originária da China. Mas foi em 2018 que fez seu lançamento oficial como marca independente. No Brasil, a empresa desembarcou no início de 2021.

A Realme se tornou a empresa que mais rápido atingiu 50 milhões de smartphones vendidos no mundo.

Além de smartphones, a fabricante vende pulseira inteligente, relógio, carregador portátil, câmera, fone de ouvido sem fio e outros aparelhos eletrônicos. Na página oficial da empresa para o Brasil (www.realme.com/br), há 22 modelos de celulares disponíveis.



Ficha técnica do Realme C67

Cores

Sunny Oasis

Black Rock

Chipset

Chipset Snapdragon 685 de 6nm

CPU: Kryo™ 265

Arquitetura: 64 bits

Velocidade de clock: Até 2,8 GHz

Litografia de processo: tecnologia de 6nm

GPU: Adreno™ 610

Armazenamento e RAM

RAM: 6GB/8GB LPDDR4X

Armazenamento: 128GB/256GB

Memória externa de até 2 TB

Tela

Taxa de atualização da tela: até 90 Hz

Brilho: 800nits típicos/HBM 950nits

Taxa de atualização de toque: 180Hz

Resolução: 1080*2400 FHD+

Proporção de tela: 91,4

Cores da tela: 16,7M

Câmera

Câmera Principal de 108MP/Câmera de Selfie de 8MP

Funções de Fotografia: Foto, Vídeo, Noturno, Urbano, Pro, Panorâmico, Retrato, Timelapse, Câmera lenta, Scanner de texto, Alta resolução, tilt-shift, Filme

Gravação de Vídeo na câmera principal

1080P/30fps

720P/30fps

480P/30fps

Gravação de Vídeo na câmera de selfie

1080P/30fps

720P/30fps

Carregamento e bateria

Bateria gigante de 5000mAh (típica)

Capacidade da bateria de 4880mAh (min)

Inclui um adaptador para carregamento de 11V/3A

Porta USB tipo C

Rede e Wi-Fi

Bandeja para dois cartões SIM Cards Modelo Nano + 1 Micro SD

GSM: 850/900/1800/1900

WCDMA: Bandas 1/5/8

FDD-LTE: Bandas 1/3/5/8

TD-LTE: Bandas 38/40/41

* As frequências do 4G dependem do ambiente local da operadora.

Wireless

2.4/5GHz

Bluetooth 5.0

Tamanho e Peso

Comprimento: 164,6mm

Largura: 75,4mm

Profundidade 7,59mm

Peso 185g

Sensors

Sensor Geomagnético

sensor de Proximidade

Sensor de Luz

Acelerômetro

Giroscópio

Navegação

GPS / GLONASS / GALILEO / Beidou / QZSS

Conectores

Conector de 3.5mm para fones de ouvido

USB Tipo C

Bandeja Tripla

Sistema operacional

Realme UI

Android 14

Conteúdo na Caixa

Realme C67

Cabo USB Tipo C

Adaptador de Carregamento de 11V/3A

Ejetor para cartão SIM

Manual de instruções

Capinha de Proteção