Telefone celular barato é um desejo de consumo de muitos brasileiros, principalmente smartphones que tenham um bom desempenho no dia a dia. No Brasil desde 2021, os modelos da fabricante chinesa Realme se enquadram neste grupo de telefones mais acessíveis. Testamos por duas semanas o modelo C53, vendido no país entre R$ 925,90 e R$ 1.108,43.

Com sistema operacional Android 13, 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno, câmera de 50MP, o Realme C53 é um aparelho de entrada, mas traz alguns recursos mais avançados que alguns concorrentes direto, como a comunicação por campo de proximidade (NFC).

Design e tela

O Realme C53 é um telefone celular leve. Com estrutura em plástico, o smartphone pesa aproximadamente 182g e tem 167,3mm de comprimento por 76,7mm de largura e 7,49mm de espessura. Esteticamente, o aparelho lembra a linha Pro de iPhones da Apple, com as laterais retas e bordas arredondadas, mas a referência que mais chama a atenção é a organização das câmeras traseiras.

Ainda no verso, o brilho da cor Champion gold (modelo testado) reflete em degradê e se destaca. Na parte de baixo, fica a entrada USB-C para recarga do aparelho e outra, P2, para fones de ouvido. O C53 tem um único alto-falante e, nas laterais, uma bandeja tripla que acomoda dois cartões SIM e um cartão de memória. O controle de volume é por sensor biométrico.

A tela de 6,74 polegadas tem painel IPS LCD em resolução Full HD+, com taxa de atualização de 90Hz, com bons níveis de brilho e nitidez. Mas em locais ensolarados, a visibilidade é desfavorável, exigindo manter o brilho no máximo.

Memória e desempenho



O Realme C53 tem duas versões: uma com 8GB de memória RAM e 256GB de armazenamento, e outra com 6GB de memória e 128GB de armazenamento. O modelo que testamos apresentou fluidez e velocidade ao abrir aplicativos. Ao menos neste primeiro momento – com a memória completamente disponível –, roda com facilidade os aplicativos.

O leitor Face ID para desbloquear o aparelho, porém, não acompanha a agilidade prometida. O mesmo ocorre no aplicativo da câmera, em que a captura de imagens é lenta, assim como a alternância entre as lentes traseira e frontal.



Bateria

A bateria do Realme C53 não é muito diferente dos smartphones atuais. A carga com a capacidade de 5.000mAh reserva bateria para um dia inteiro, mas, claro, dependendo do consumo.

Em nosso teste, mesmo com pouco uso, a bateria não durou mais que um dia, o que pode ser justificado pela quantidade de aplicativos e recursos ativos, atualizando frequentemente. Entretanto, o carregamento do aparelho é veloz. A potência do carregador que vem na caixa é de 33W e restabelece a energia aos 100% em aproximadamente 1 hora e 20 minutos.



Câmera

O destaque do C53 são as câmeras que apresentam uma qualidade maior que outros aparelhos da categoria de entrada. A principal é de 50MP e apresenta diversas funções de fotografia, como modo noturno, panorâmica, profissional, retrato, câmera lenta, filtros e reconhecimento de cena por inteligência artificial (IA).

Nas imagens estáticas, a nitidez surpreende. Além disso, o foco manual é ágil para ressaltar o objeto e ajustar automaticamente o controle de iluminação. Já no modo noturno, a câmera entrega uma captura iluminada, com bastante detalhes, quando ajustada corretamente.

Ainda na câmera principal, o gravador de vídeos comporta as imagens em no máximo 1080P/30fps. No caso de lugares com iluminação natural, o resultado é satisfatório, mas fora dessa condição uma maior qualidade faz falta. Notamos no teste uma demora ao iniciar e encerrar as gravações.

A câmera frontal do Realme C53 não apresentou diferencial, no entanto, entrega boas selfies. Com sensor de 8MP, a função mantém algumas das ferramentas, como IA, retrato e filtros, mas ganha modo embelezamento. Nela, a gravação de vídeo tem qualidade ainda menor, em 720P/30fps.



Conectividade e NFC

O smartphone Realme C53 conta com bluetooth 5.0 e acesso a internet em frequência 2.4/5GHz, ou seja, pode chegar à conexão 4G, dependendo do local e cobertura da sua operadora, mas não alcança a 5G.

Outro recurso interessante é a comunicação por campo de proximidade, conhecida NFC, sigla da expressão em inglês near field communication. O mecanismo permite a comunicação entre dois dispositivos próximos, permitindo o compartilhamento de arquivos e pagamentos por aproximação.



Acessórios

A caixa do Realme C53 vem com alguns acessórios básicos para a utilização do aparelho, como cabo USB tipo C, adaptador de carregamento de 11V/3A, ejetor para cartão SIM e manual de instruções – mas surpreende o consumidor com uma capa de proteção, fugindo do padrão.

Marca independente

A fabricante chinesa Realme apareceu no mercado mundial de telefones celulares em 2010, como uma subsidiária da Oppo, também originária da China. Mas foi em 2018 que fez seu lançamento oficial como marca independente. No Brasil, a empresa desembarcou no início de 2021.

A Realme se tornou a empresa que mais rápido atingiu 50 milhões de smartphones vendidos no mundo.

Além de smartphones, a fabricante vende pulseira inteligente, relógio, carregador portátil, câmera, fone de ouvido sem fio e outros aparelhos eletrônicos. Na página oficial da empresa para o Brasil (www.realme.com/br), há 21 modelos de celulares disponíveis.

Ficha detalhada do aparelho:

Cor

Champion Gold

Mighty Black

Chipset

Poderoso Chipset Octa-core

CPU: 12nm, até 1.82GHz

GPU: ARM Mali-G57

Armazenamento e RAM

RAM: 6GB/8GB LPDDR4X

Armazenamento: 128GB/256GB

Memória externa de até 2 TB

Tela

Tela de 6,74''' com 90Hz

Proporção frontal de tela: 90,3%

Pico de Brilho: 560nits

Taxa de Amostragem de Toque: 180Hz

Cores da tela: 16,7 milhões

Câmera

Câmera Principal de 50MP/Câmera de Selfie de 8MP

Funções de Fotografia: Modo 50MP, Modo Noturno, Panorâmica, Profissional, Intervalo de Tempo, Retrato, HDR, Reconhecimento de Cena por IA, Filtros, Câmera Lenta

Gravação de Vídeo na câmera principal:

1080P/30fps

720P/30fps

480P/30fps

Gravação de Vídeo na câmera de selfie:

720P/30fps

480P/30fps

Carregamento e Bateria

Carregamento SUPERVOOC de 33W

Bateria Gigante de 5000mAh(Típ)

Capacidade mínima de bateria de 4880mAh

Rede e Wi-Fi

Bandeja para dois cartões SIM Cards Modelo Nano + 1 Micro SD

GSM: 850/900/1800/1900

WCDMA: Bandas 1/5/8

FDD-LTE: Bandas 1/3/5/8

TD-LTE: Bandas 38/40/41

* As frequências do 4G dependem do ambiente local da operadora.

Wireless:

2.4/5GHz

Bluetooth 5.0

Tamanho e Peso

Comprimento: 167,3mm

Largura: 76,7mm

Espessura 7,49mm

Peso 182g

Sensors

Sensor de Indução Magnética

Sensor de Luz

Sensor de Proximidade

Giroscópio

Sensor de Aceleração

Navegação

GPS/AGPS / GLONASS / GALILEO

Conectores

Conector de 3.5mm para fones de ouvido

USB Tipo C

Bandeja Tripla

Sistema operacional

realme UI T Edition

Baseada on Android 13

Conteúdo na Caixa

Realme C53

Cabo USB Tipo C

Adaptador de Carregamento de 11V/3A

Ejetor para cartão SIM

Manual de instruções

Capinha de Proteção