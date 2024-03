A Marvel Entertainment anunciou, nesta quarta-feira (27/3), um novo jogo produzido pela NetEase Games com os personagens mais famosos do selo de quadrinhos, um shooter aos moldes de Overwatch. O game conta com diversos estilos de gameplay e recebeu um trailer.

O jogo será focado em um combate 6V6, colocando os jogadores numa arena para disputar qual time levará a melhor. Na prévia, podemos ver heróis consagrados, como o Hulk, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Pantera Negra, Groot, Rocket Raccon e Doutor Estranho - todos velhos conhecidos do público.

Além disso, são apresentados novos heróis, como a estrela do K-Pop Luna Snow e a versão mangá do Homem-Aranha, sendo representada pela Peni Parker, que ganhou holofotes graças ao filme do Aranhaverso. Um pequeno teaser com os que chegarão em breve é mostrado no fim da prévia, anunciado um elenco maior para o lançamento.

O jogo ainda não tem data para chegar, mas um alfa fechado vai ser disponibilizado em maio com as inscrições já disponíveis para cadastro. Você pode se inscrever acessando o link.