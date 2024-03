Com o feriado de Páscoa chegando, nada mais agradável do que se planejar para passar os dias de folga em um lugar diferente, seja num hotel distante ou numa pousada perto de casa. No entanto, é muito fácil se deixar levar pelo entretenimento e não prestar muita atenção na hora de realizar reservas online de pacotes de viagens e passeios e, infelizmente, cair em golpes.

De acordo com levantamento da empresa de segurança virtual Avast, cerca de 33% dos brasileiros sofreram algum ataque de phishing - tentativa de golpe - no ano de 2023. Assim, a perda média das vítimas foi de R$16.000,00, fazendo do Brasil o segundo país que mais tem pessoas caindo nessa modalidade no mundo.

Nesse sentido, a especialista em desenvolvimento de tecnologia da mymento Johannes Noebels afirma que um caminho para não cair nas iscas é escolher uma empresa com boa reputação. “Certifique-se de que o site é seguro, procurando pelo ícone de um cadeado na barra de endereço e garantindo que o URL comece com link”, explica.

Ataques invisíveis

Além disso, uma outra possibilidade de ataque virtual é o acesso de golpistas aos aparelhos eletrônicos e os dados do usuário pelo uso de malwares. De acordo com levantamento da empresa de segurança na web Kapersky, cerca de 40% dos smartphones e tablets de viajantes são infectados por esses softwares, vindos, muitas vezes, de aplicativos falsos.

“É importante ter atenção com os aplicativos que está instalando no celular, cuidado em acrescentar dados de dados de cartão de crédito em diferentes plataformas, nunca compartilhe por e-mail ou telefone, a menos que você esteja lidando diretamente com uma fonte confiável”, diz Noebels.

Nesta época de planejamento de viagens para o feriado, a atenção deve ser redobrada Joshua Woroniecki/Pixabay

Dicas para segurança virtual