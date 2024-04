Não é a primeira vez nesta semana que as redes sociais de Mark Zuckerberg saem do ar

O WhatsApp, Instagram e Facebook, apresentaram instabilidade nesta quarta-feira (3/4), com isso, ficaram entre os assuntos mais comentados no X, antigo Twitter. A inconstância foi relatada por usuários no Brasil e no mundo, tanto no aplicativo, como na versão Web.

Fora do ar por alguns instantes, o aplicativo de mensagens impediu a comunicação entre os utilizadores. Na interface, o recado que aparecia era “carregando”, mas a atualização demorou, causando atraso no envio de recados.

Já no Instagram e no Facebook, os usuários não conseguiam atualizar o feed. No entanto, não é a primeira vez nesta semana que as redes sociais do Meta saem do ar. Recentemente, o Instagram ficou fora do ar, impedindo de subir publicações e até ocultando os comentários.

Como o antigo Twitter foi uma das únicas redes sociais populares que se manteve constante, as pessoas foram até lá protestar contra os aplicativos da Meta, empresa de Mark Zuckerberg, que administra WhatsApp Instagram e Facebook.

“Tirei o chip, reiniciei o celular, xinguei a Tim, para no final das contas descobrir que o Whatsapp, Instagram e Facebook caíram.”, disse um usuário.



Tirei o chip, reiniciei o celular, xinguei a Tim, para no final das contas descobrir que o whatsapp , Instagram e facebook que caíram. pic.twitter.com/cbNmi9Y2qx — Atakalanto (@SIRINIUUS) April 3, 2024

Whatsapp, Instagram e Facebook só se salva o Twitter porque o fim do mundo tá para chegar. ???????? pic.twitter.com/NGF25gc4SN — Ricardo (@ricardov129) April 3, 2024

Todo mundo sabe que o Whatsapp, Instagram e Facebook caíram, não precisa ficar postando.



"ain o Instagram de vocês também caiu? O whatsapp de vocês também caiu?" pic.twitter.com/VYstWRC8ZI — Lucas França (@Olucasfranc) April 3, 2024

A galera vindo para o Twitter depois que o Instagram e Facebook caíram ???? pic.twitter.com/RZDf8UBouo — RosePaixão13rasil ???? (@rosepaixao_on) March 5, 2024