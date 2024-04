Imagem usada por Bruno Engler para criticar atrizes em caso de violência doméstica envolvendo filho do Lula

O deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) e pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) criticou a falta de posicionamento de atrizes no caso da denúncia de violência doméstica contra o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luís Cláudio Lula da Silva, de 39 anos.

Em suas redes sociais, neste sábado (6/4), Engler publicou uma imagem de atrizes com a camiseta da campanha "mexeu com uma mexeu com todas #chegadeassédio". Na legenda, o deputado escreveu:

“Depois que o filho do Lula bateu na esposa…

Melhor mudar a estampa…”

Ao lado da imagem das atrizes, há uma mulher com uma camiseta usada por uma mulher onde se lê: “mexeu com uma… depende quem mexeu”



Na quinta-feira, Engler insinuou que os artistas não estão se posicionando sobre a denúncia de violência doméstica contra o filho do presidente em razão da Lei Roaunet.