Projeto capacita estudantes para carreiras no setor gamer

O mercado de games, que movimentou cerca de R$8,7 bilhões no último ano no Brasil, tem se tornado uma porta de entrada para jovens que buscam trabalhar com produção de conteúdo, mídias digitais e eventos. Em Barueri, o projeto Gaming Experience W7M By FIEBTECH conecta a educação técnica ao ecossistema gamer, oferecendo aulas práticas e experiências reais para estudantes que desejam transformar o interesse por jogos em carreira.

Realizado nas unidades da FIEB em Barueri, na Grande São Paulo, o projeto prepara os participantes para atuar em áreas como criação audiovisual, gestão de redes sociais e organização de eventos. As atividades incluem aulas de edição de vídeo, formatação de campeonatos e noções de mercado, além de contato com profissionais do setor.

“O projeto prepara os alunos ao promover o aprendizado por meio da experiência prática e do protagonismo estudantil”, destaca Victor Hugo Maciel Ribeiro, Head de Educação da W7M. Segundo a Pesquisa Game Brasil 2024, 82,8% da população brasileira consome jogos digitais, e a expectativa é que o setor atinja US$ 3,5 bilhões até o fim de 2025.

Fundada em 2017 por Felipe Funari e Rafael Pompeo, a W7M Esports ganhou destaque ao conquistar títulos internacionais no Rainbow Six Siege, incluindo o Six Invitational de 2024 em São Paulo, além de Majors em Copenhague, Atlanta e Montreal. A organização também atua em CS2, Fortnite, EA Sports FC e League of Legends, mantendo foco em alta performance dentro e fora dos servidores.

Mas para a W7M, estar no topo não significa apenas ganhar troféus. “O projeto não substitui formações técnicas, mas complementa o aprendizado técnico da FIEB com experiências práticas e protagonismo real, desenvolvendo soft skills e ampliando a visão de mercado”, explica Felipe Funari, sócio-diretor da W7M.

Em 2024, o projeto mostrou resultados concretos. Michelly, ex-aluna, passou a integrar a equipe de criação da W7M como estagiária. “Ela atua no time de criação e participa de projetos importantes, como o desenvolvimento de artes para skins oficiais de Rainbow Six Siege”, conta Victor Hugo.

A iniciativa também incentiva os jovens a organizarem campeonatos e eventos próprios, aplicando os aprendizados em desafios reais. “Por exemplo, em julho, alunos do Jardim Maria Cristina organizaram um campeonato com suporte da W7M, o que gera protagonismo e coloca os estudantes em contato direto com as demandas do mercado”, explica Victor.

Para Yuri Rodrigues, assessor da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da FIEB, a parceria é estratégica para o desenvolvimento dos estudantes. “É muito importante que nossos alunos tenham exposição a possibilidades de carreiras promissoras, e ter esse contato com a W7M será um diferencial para os participantes”, ressalta.

Com os resultados positivos da edição anterior, a W7M planeja expandir o modelo para outras regiões do Brasil em 2025, em parceria com novas instituições educacionais. “O uso de games como ferramenta de aprendizado conecta o ensino aos interesses dos jovens, promovendo experiências que preparam para diferentes áreas do mercado”, aponta Felipe Funari.

A FIEBTECH, que atua na educação técnica em Barueri, contribui com a estrutura necessária para a realização do projeto, garantindo que os participantes tenham contato prático com áreas do mercado de games. “Utilizar os games como linguagem de engajamento ajuda no desenvolvimento de habilidades como criatividade, resolução de problemas e trabalho em equipe”, conclui Victor Hugo.

Além disso, já em Minas Gerais, o cenário dos esportes eletrônicos também avança com iniciativas locais. O PlayMinas, projeto lançado recentemente pelo Governo do Estado para fomentar games, tecnologia e cultura digital, tem impulsionado o setor.

Paralelamente, Albert Carmo, presidente da Federação Mineira de Esportes Eletrônicos (FEMEE), destaca que está em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais o Projeto de Lei nº 3569/2025, de autoria do Deputado Coronel Henrique em parceria com a FEMEE, que visa o reconhecimento oficial dos esports em todo o estado. Essa proposta complementa outra que tramita na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Com o mercado de games em expansão no Brasil, iniciativas como o Gaming Experience e PlayMinas mostram que o setor vai além das competições, preparando uma nova geração para atuar em diferentes áreas do ecossistema gamer.



