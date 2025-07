PlayMinas: governo de MG lança iniciativa para impulsionar games e inovação

O Governo de Minas Gerais lançou na última sexta-feira (27/6) o projeto PlayMinas, iniciativa que une games, educação, tecnologia, cultura digital e juventude em uma série de eventos que ocorrerão em 2025 e 2026.

O lançamento aconteceu no Palácio das Artes, no Centro de BH, e contou com a presença do subsecretário de Esportes, professor Tomás Mendes, e do idealizador do projeto, Elton Silva Gomes, também diretor da 'Game Fest Minas'.

O PlayMinas busca engajar o público jovem com o estado por meio da gamificação, promovendo inclusão digital, fomento à economia criativa e valorização dos jogos eletrônicos como ferramentas de transformação social. Ao todo, serão 11 fases, com destaque para a Expedição “Minas Está no Jogo”, que visitará dezenas de municípios mineiros, com sete etapas lúdicas presenciais em cidades estratégicas.

“O PlayMinas chega como uma iniciativa que conecta várias áreas, como tecnologia, educação, cultura, esporte e empreendedorismo por meio dos jogos eletrônicos”, afirmou Tomás Mendes. “Minas Gerais tem batido recordes de participação em atividades esportivas, e agora a gente amplia isso para o universo digital.”

Etapas lúdicas pelo interior de Minas

As sete etapas presenciais do projeto acontecerão em Barbacena, Betim, Pedro Leopoldo, Santa Rita do Sapucaí, São Gotardo, São João del-Rei e São Sebastião do Paraíso. Cada cidade receberá uma programação intensa com oficinas de robótica, realidade virtual, hackathons, campeonatos amadores de eSports, concursos culturais, podcasts ao vivo e espaços instagramáveis.

“Cada cidade vai receber uma programação intensa por dois dias, com impacto direto no turismo, na cultura e na economia local”, explicou Mendes. “É um movimento que une inclusão, formação e fomento à economia criativa.”

Intergame Summit e concursos culturais

A iniciativa também inclui o PlayMinas Intergame Summit, considerado o primeiro congresso científico brasileiro dedicado ao setor gamer. Previsto para 2 e 3 de dezembro de 2025, contará com mais de 50 palestrantes de vários estados brasileiros em três salas simultâneas com tecnologia de palestra silenciosa.

Além disso, serão realizados dois concursos culturais voltados à juventude. O primeiro convida os participantes a recriar pontos turísticos de Minas Gerais em jogos de construção 3D. Os melhores trabalhos serão publicados e premiados na Game Fest. O segundo concurso propõe a criação do mascote oficial do 'PlayMinas', com obrigatoriedade de incluir uma característica PCD.

Encerramento na Game Fest Minas

O encerramento do PlayMinas ocorrerá com a Game Fest Minas, primeira feira gamer do estado, que acontecerá entre os dias 1º e 4 de abril de 2026, no Expominas, em Belo Horizonte. A expectativa é reunir até 80 mil pessoas, incluindo 20 mil estudantes da rede pública com entrada gratuita.

“A Game Fest Minas vai ser um grande marco para o estado. Estamos falando de um evento com estrutura robusta e programações de peso”, afirmou Mendes. “Queremos que Minas se veja como parte ativa dessa revolução tecnológica e cultural."

A feira contará com competições de esports profissional e amador, concursos de cosplay, games retrô, oficinas de robótica, hackathons, cabine de dublagem, palestras, workshops e uma oportunidade inédita para desenvolvedores independentes apresentarem seus jogos.

Visão de futuro e legado do projeto

“A gente quer que o legado seja uma mudança de mentalidade”, concluiu o subsecretário. “Mostrar que os games não são só entretenimento, eles também são ferramentas de aprendizado, de expressão cultural, de inclusão e de geração de renda.”

O 'PlayMinas' é uma iniciativa do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), da Subsecretaria de Esportes (Subesp) e da Codemge, com execução do Instituto Novare.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia