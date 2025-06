Minas Summit consolida estado no cenário da tecnologia e inovação

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais





Com a estimativa de R$ 100 milhões em negócios, o Minas Summit 2025, realizado no Minascentro na quinta e na sexta-feira, se consolidou como o maior evento do estado de tecnologia e inovação e um dos maiores do país. Nos dois dias foram realizadas mais de 400 palestras em sete palcos temáticos para um público da ordem de 10 mil pessoas. Com o tema “Inovação que move o mundo”. o Minas Summit reuniu 1.500 startups e neste ano teve espaço para empreendedores da favela. Destacando o apoio do governo estadual quanto da Prefeitura de Belo Horizonte, Paulo Justino, CEO do Grupo FCJ, diz que “o objetivo desta edição é consolidar Minas Gerais como protagonista no cenário nacional de inovação”. A afirmação foi feita na apresentação do Minnas Sumit. Ele destacou a parceria com governo que abriu 1.200 vagas para alunos do ensino público estadual participarem do evento, além do ingresso social, com doação de 1 quilo de alimentos. A arrecadação será destinada a entidades de assistência social. O evento contou ainda com a presença de 100 empresas de vários setores. Um dos negócios anunciados no Minas Summit é o investimento de R$ 150 milhões que a Century, empresa de software e tecnologia da informação, vai fazer na construção do seu segundo data center, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O novo data center, que abrirá 57 vagas de emprego direto, deve começar a operar no início do ano que vem.

R$ 1,5 bilhão

É o valor do investimento feito pela Gerdau e a FIP Newave Energia no Parque Solar de Arinos, com capacidade instalada de 432 MWp e mais 720 mil painéis solares





Farmacêutica em Minas

Começaram na última terça-feira as obras de implantação da fábrica da Althaia S/A Indústria Farmacêutica em Poços de Caldas, no Sul de Minas. Anunciado em 2022, o empreendimento vai receber investimentos de R$ 100 milhões, devendo gerar 230 empregos diretos. Além da unidade industrial, a empresa vai implantar um centro de distribuição na cidade do Sul de Minas. A previsão é de que a fábrica entre em operação no fim de 2026. Na unidade serão fabricados suplementos alimentares na primeira etapa do projeto e, em um segundo momento, medicamentos genéricos da marca Althaia.

Higor-rex/Divulgação



Para mineração

Desenvolvedora de software para a indústria da mineração, a Minerion inaugurou uma nova sede em Arcos, no centro-oeste do Estado, ampliando a área da empresa, que emprega 92 colaboradores. Hoje, 75% deles trabalham em Arcos. “A mineração moderna não pode prescindir da boa gestão, seja por razões de eficiência, de retorno financeiro ou pelas demandas da pauta ESG”, diz Ivan Pereira, fundador e presidente da Minerion. A Minerion atende hoje a mais de 350 operações de mineradoras em todo o Brasil. O software da empresa é usado por operações responsáveis por 62% do calcário extraído no Brasil.

Siderúrgica



Com unidades em Jeceaba e Belo Horizonte, a Vallourec fechou a compra de 100% das ações da Thermotite, subsidiária da Mattr, fornecedora exclusiva de serviços de revestimento de tubos com isolamento térmico para a indústria de petróleo e gás offshore. A Vallourec vai pagar US$ 17,5 bilhões pela empresa, que está instalada dentro das operações de serviços de revestimento da Vallourec em Serra, no Espírito Santo. “Essa aquisição é mais um passo em nossa estratégia de fornecer soluções integradas de alta qualidade para os projetos offshore mais desafiadores. O conhecimento especializado da Thermotite complementa perfeitamente nosso portfólio existente de soluções de revestimento anticorrosivo”, diz Philippe Guillemot, presidente do Conselho de Administração e CEO do Grupo Vallourec.

Mecan/Divulgação



Alugando máquinas

Segundo maior mercado de locação de equipamentos no Brasil, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais responde por 15% em volume de negócios e em quantidade de empresas locadoras. A mineira Mecan, um das principais fabricantes nacionais de máquinas e equipamentos para locação, registrou crescimento de 15% no faturamento em 2024 e projeta um salto de 10% neste ano. A empresa fornece andaimes convencionais e direcionais, escoramentos metálicos, fôrmas e plataformas aéreas. “O mercado rental (de locação) segue uma toada forte de crescimento. Cidades de 30, 40 ou 50 mil habitantes, que antes não tinham locadoras, hoje já contam com várias empresas iniciando operações”, afirma Sérgio Guerra, CEO da Mecan. Atualmente, cerca de 90% das vendas da Mecan são para o mercado rental.



Exportando inovação

Com unidade em Uberlândia, a fabricante de cigarros Bat Brasil está exportando tecnologia que permitirá a redução de 65 toneladas de emissão de carbono total da unidade por ano. A solução de machine Learning e inteligência artificial, exportada para a Coreia do Sul, foi desenvolvida a partir de uma parceria com a Aimirim, de Uberlândia, que recebeu, desde 2020, investimentos da ordem de R$ 3 milhões para o desenvolvimento da tecnologia. Segundo a Bat Brasil, a tecnologia tornou mais eficiente o controle das caldeiras e do processo de secagem do tabaco, contribuindo diretamente para a redução das emissões de carbono da fábrica. Até o fim deste ano, a redução acumulada de carbono será equivalente a 300 toneladas.



“Minas Gerais tem uma vocação empreendedora pulsante, diversa e resiliente. É nosso compromisso assegurar que esses negócios prosperem não apenas financeiramente, mas como agentes de transformação social e ambiental”

Marcelo de Souza e Silva

Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, sobre pequenas empresas mineiras

