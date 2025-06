Prêmio eSports Brasil chega à 9ª edição com novas premiações

O Prêmio eSports Brasil (PeB), maior premiação de games e esportes eletrônicos da América Latina, anunciou sua nona edição para 18 de dezembro de 2025. O evento será realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo, e traz diversas novidades que reforçam a importância do cenário competitivo brasileiro.

Nesta edição, o PeB adota uma temática cyberpunk, que reflete a visão inovadora e tecnológica que os games e os esports representam na sociedade atual. Além disso, o evento amplia seu escopo com novas categorias, incluindo Melhor Comentarista, Melhor Time, Melhor Técnico(a), e reconhecimentos para criadores de conteúdo em formatos curtos e longos. Essas mudanças reforçam a pluralidade e a evolução constante do universo gamer.

“O PeB tem se empenhado em exercer um papel estratégico no fortalecimento dos esports no Brasil, criando um espaço dedicado ao reconhecimento e à valorização de quem constrói esse cenário diariamente. Mais do que premiar talentos, é um momento único de visibilidade e reunião para profissionais, organizações e comunidades que impulsionam o setor”, afirma Gustavo Freudenfeld, diretor-geral do evento. A premiação destaca atletas, streamers, influenciadores, desenvolvedores e demais profissionais que contribuem para consolidar um mercado sólido e respeitado.

O PeB 2025 será transmitido ao vivo pelo SporTV, canais oficiais da Player1 e do próprio Prêmio no YouTube e nas redes sociais. A expectativa é que o evento reúna mais uma vez a comunidade gamer e impulsione a cultura dos esports na América Latina, celebrando o talento, a inovação e a diversidade do setor.



