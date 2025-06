'The Witcher 4' ganha primeira prévia de jogabilidade

Para demonstrar o poder do motor gráfico produzido pela Unreal, a empresa fez um evento mostrando alguns jogos e ferramentas produzidos na Unreal Engine 5 nesta terça-feira (3/6). O State of Unreal evidenciou a franquia mais conhecida da CD Projekt Red, "The Witcher 4", que, além de uma cena cinematográfica, mostrou o primeiro vislumbre do game para os fãs.

Ciri apareceu explorando o vasto mundo de "The Witcher", montada em sua égua, Kelpie, enquanto passava não só por paisagens naturais onde o sol é dinâmico, como também por ambientes com sombras, além de diversos reflexos feitos pela luz e água presentes no jogo.

Na prévia, a demonstração de "The Witcher 4" estava rodando em PlayStation 5 base e destacando várias melhorias, como detalhes do cenário e da ambientação.

Kelpie também foi um dos maiores desafios da empresa: foram destilados detalhes da musculatura da égua; os movimentos serão procedurais e não terão uma exata programação própria.

A saga do “bruxeiro” Geralt de Rivia foi concluída em "The Witcher 3". No novo jogo, a tocha de protagonista é passada para Cirilla, a pupila e filha adotiva do Lobo Branco.

Em um trailer cinematográfico cheio de ação, "The Witcher 4" foi anunciado no The Game Awards 2024, mostrando Ciri caçando um monstro para evitar um sacrifício.

Após concluir a DLC de Cyberpunk 2077, a CD Projekt Red foca todos os seus esforços no novo título inspirado no mundo sombrio de fantasia de Andrzej Sapkowski.

