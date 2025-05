EA cancela jogo do Pantera Negra e encerra estúdio responsável

Uma notícia muito triste para os fãs de super-heróis da Marvel chegou quando a Electronic Arts confirmou, nesta quarta-feira (28/05), que o projeto do jogo solo do Pantera Negra está oficialmente cancelado e que a Cliffhanger Studios que desenvolveu o projeto foi encerrada.

A informação é da IGN que teve acesso a e-mails internos da empresa mandado pela presidente da EA, Laura Miele. A ação gerou muitas outras demissões e cancelamentos, que justificado por ela, são para “Aguçar o foco e colocar nossa energia criativa em oportunidades maiores de crescimento”.

A Cliffhanger era um estúdio criado para desenvolver o jogo do Pantera Negra, esse anunciado com um único trailer em 2023 e até o momento sem muitas informações. O diretor do estúdio, Kevin Stephens, era o mesmo por trás da também recentemente encerrada Monolith Studios, que desenvolveu a duologia de Shadow of Mordor, um jogo que usava elementos da história de Senhor dos Anéis.

O jogo fazia parte de um acordo de três títulos que EA produziria em parceria com a Marvel, utilizando os personagens em histórias originais e sem necessariamente serem ligadas entre si. O game do Homem de Ferro da Motive Studios, por trás do remake de Dead Space, também faz parte do acordo, assim como o jogo do Pantera Negra.

A última esperança

Para os fãs do rei de Wakanda ainda existe esperança de ter um jogo com ele como protagonista. Marvel 1943: Rise of Hydra, desenvolvido pela Skydance New Media em parceria com a Marvel Games, vai trazer o Capitão América e o Pantera Negra em uma história conjunta durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto os heróis unem forças para deter a Hidra. O jogo ganhou uma prévia em março de 2024 e desde então não teve mais novidades, mas tem sua data de lançamento programada ainda para 2025.

