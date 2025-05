GTA VI chega em menos de um ano: o que esperar do jogo?

Correio Braziliense - Falta oficialmente menos de um ano para o lançamento de GTA VI. Um dos jogos mais aguardados da história está com data marcada para o dia 26 de maio de 2026 e a expectativa não poderia ser maior. A Rockstar Games, desenvolvedora da franquia, publicou, no início do mês, um trailer que mostra um pouco mais do enredo do próximo Grand Theft Auto.

A ideia que o segundo trailer traz é que a nova trama será inspirada em uma temática Bonnie e Clyde, com o casal fazendo diversos crimes ao redor do estado de Leônida – A paródia da Rockstar do estado norte-americano, Florida – enquanto são perseguidos por uma equipe policial tática que está investigando os crimes.

Além disso, a história pode contar com uma passagem em uma das antigas cidades que estiveram na franquia de Grand Theft Auto: Vice City foi citada diversas vezes e, depois da era clássica do PlayStation 2 e PlayStation Portátil, vai retornar para os nostálgicos de plantão matarem a saudade.

O jogo já tem muitos novos personagens, além do casal principal, Lucia e Jason Duvall. Cal Hamptom, um amigo maluco de Jason que acredita em todas as teorias da conspiração que vê na internet; Boobie Ike, um milionário dono de um clube de striptease e de um estúdio de gravação; Dre’Quan Priest, um traficante das ruas que ascendeu no mundo da música; a dupla Real Dimez, composta por Bae-Luxe e Roxy, ambas cantoras e influencers no novo jogo; Brian Heder, um traficante experiente da Flórida e por fim Raul Batista, um ladrão veterano, acostumado a roubar bancos.

Com muita ação e sequências dignas de Hollywood, GTA VI promete não só colocar os gráficos de última geração à prova, como trazer todas as façanhas que a franquia mostrou nos assaltos ultra-planejados de Michael, Franklin e Trevor de GTA V.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia