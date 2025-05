The Last of Us Part III pode acontecer? Veja o que disse Neil Druckmann

O chefe criativo da Naughty Dog, Neil Druckmann, deu uma entrevista ao canal Last Stand Media em seu Podcast de games Sacred Symbols+, nesta terça-feira (20/5), o diretor e roteirista voltou a comentar a possibilidade de um The Last Us Part III. Druckmann disse que permanece interessado em uma continuação, mas acha que só poderia produzir um novo capítulo da história de Ellie caso tivesse uma “história digna de The Last of Us”.

No programa, ele também reafirmou suas falas no documentário sobre a produção de The Last of Us Part II, a respeito de sua vontade de produzir uma sequência: “Eu quis dizer o que disse no documentário. Enquanto eu estiver cuidando desta franquia, a qualidade sempre será prioridade. Não queremos apenas criar conteúdo por criar. Cada novo projeto precisa ser pensado com muito cuidado”, disse o diretor. No documentário, além de afirmar o interesse, Druckmann também disse que tinha um rascunho do que poderia ser o próximo jogo.

Apesar de The Last of Us possuir apenas dois jogos, a Naughty Dog não é do tipo que não produz grandes franquias, já que originalmente produziu os três primeiros jogos de Crash Bandicoot e conta com 4 títulos cheios de aventuras de Nathan Drake com Uncharted.

Mais cedo nessa semana, Neil Druckmann revelou que além de estar por trás do próximo jogo da Naughty Dog, a aventura de ficção científica, Intergalactic: The Heretic Prophet, também está produzindo um outro jogo ainda desconhecido. Muitos fãs especularam a possibilidade de um Uncharted 5 ou quem sabe um verdadeiro The Last of Us Part III.

Enquanto o jogo não é anunciado oficialmente, a série de The Last of Us produzida pela Max continua no ar e entra na reta final do segundo ano da produção que adapta The Last of Us Part II. Ambas as temporadas estão disponíveis na Max.

