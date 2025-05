Gamificação vira aliada no desafio de ensinar inglês no Brasil

A plataforma educacional Singit está apostando na combinação de música, gamificação e inteligência artificial para enfrentar um dos maiores desafios da educação brasileira: o ensino de inglês. Com apenas 5% da população fluente no idioma, segundo o British Council, o país vive um descompasso entre a importância do inglês e a eficácia dos métodos tradicionais de ensino. A Singit quer mudar isso.

A proposta é transformar o ato de ouvir música em uma experiência de aprendizagem ativa. Com mais de 5 milhões de canções disponíveis, os usuários podem escutar seus artistas favoritos enquanto realizam exercícios de vocabulário, pronúncia, tradução simultânea e compreensão textual. A jornada inclui desafios gamificados e interação com um avatar de inteligência artificial que simula diálogos reais, ajudando a desenvolver confiança e fluência.

“A música envolve emoção, repetição e contexto, tudo que favorece o aprendizado linguístico”, afirma Daniel Cleffi, CEO da Singit no Brasil. “Queremos diminuir a lacuna de alfabetização em inglês com ferramentas que falem com as novas gerações.”

Presente em oito países e em parceria com grandes gravadoras como Universal, Sony e Warner, a plataforma já é usada por mais de 14 mil professores no Brasil, especialmente nas redes públicas. Alinhada à BNCC, a ferramenta quer tornar o inglês acessível e divertido, conectando o ensino ao cotidiano dos jovens.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia