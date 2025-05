GTA VI apresenta trailer com retorno à Vice City e ação intensa

Depois de adiar o jogo para 26 de maio de 2026, Rockstar Games acaba de lançar na manhã desta terça-feira (6/5) o segundo trailer GTA VI. De surpresa, a gigante dos games liberou em seu canal oficial no YouTube um novo gostinho de seu título mais esperado.

A nova prévia traz um aprofundamento na história dos protagonistas do jogo. Vemos a cidade e vida cotidiana de Jason Duval que tem um relacionamento com Lucia Caminos, que assim como visto no último trailer está presa e recebe constantes vistas do namorado.

A ideia que o trailer passa é de que a nova trama será inspirada em uma temática Bonnie e Clyde com o casal fazendo diversos crimes ao redor do estado de Leônida – A paródia da Rockstar do estado norte-americano, Florida – enquanto são perseguidos por uma equipe policial tática que está investigando os crimes.

Além disso, a história pode contar com uma passagem em uma das antigas cidades que estiveram na franquia de Grand Theft Auto, Vice City foi citada diversas e depois da era clássica do PlayStation 2 e PlayStation Portátil vai retornar para os nostálgicos de plantão matarem a saudade.

Phil Cassidy, personagem de GTA Vice City fez uma ponta no trailer como dono de uma loja de armas, indicando um possível retorno de alguns personagens do passado da franquia. Ainda não foi confirmado se algum dos protagonistas de Vice City ou Vice City Stories serão personagens recorrentes ou farão aparições no título, mas os fãs estão muito esperançosos.

Com muita ação e sequências dignas de Hollywood, GTA VI promete não só colocar os gráficos de última geração a prova, como trazer todas as façanhas que a franquia mostrou nos assaltos ultra-planejados de Michael, Franklin e Trevor de GTA V.

GTA VI chega oficialmente no dia 26 de maio de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

