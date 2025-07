Orkut está de volta: A saudosa rede social se prepara para retorno em 2025

Após uma década de ausência, o Orkut, um dos ícones da internet dos anos 2000, está se preparando para um grandioso retorno. Criado pelo turco Orkut Büyükkökten, a plataforma que conquistou milhões de brasileiros e se tornou sinônimo de diversão, amizade e conexão, volta em 2025 com uma proposta renovada. Durante o evento Rio Innovation Week, o próprio revelou que a nova versão da rede social será muito mais do que um simples "remake", apostando em um modelo que prioriza a autenticidade e a privacidade, afastando-se dos algoritmos que dominam as redes sociais de hoje.



De volta às raízes: mais comunidades e menos algoritmos tóxicos

A promessa é clara: o Orkut 2.0 vai recuperar a essência que fez da primeira versão um fenômeno cultural, especialmente no Brasil, onde foi imensamente popular. As saudosas comunidades, os scraps, os depoimentos e o clima de amizade sincera, que faziam com que os usuários passassem horas conectados, serão resgatados. Mas, além de trazer de volta esses elementos nostálgicos, virá com tecnologias mais modernas, como inteligência artificial e algoritmos inteligentes, que visam melhorar a experiência sem comprometer a privacidade dos usuários.

A grande proposta da novidade é promover um ambiente digital mais saudável, onde a interação entre os usuários seja genuína, sem o foco em métricas de engajamento e interesses comerciais. Em contraste com as redes atuais, que frequentemente priorizam publicidade e conteúdo patrocinado, o novo Orkut se posiciona como uma alternativa focada em conexões reais e sem a pressão de agradar algoritmos.

Após uma década de ausência, o Orkut, um dos ícones da internet dos anos 2000, está se preparando para um grandioso retorno. A seguir, confira algumas comunidades famosas para matar a saudade Imagem/Reprodução "Tive medo da Gina dos palitos" Reprodução/Orkut "Queria sorvete, mas era feijão" Reprodução/Orkut "A mulher do shampoo me vê pelado" Reprodução/Orkut "Não sei individualizar duplas" Reprodução/Orkut "Eu abro a geladeira pra pensar" Reprodução/Orkut "Não foi eu, foi meu Eu lírico" Reprodução/Orkut "Hoje é dia de maldade" Reprodução/Orkut "Comer me dá sono e dormir me dá fome" Reprodução/Orkut "Adoro botar pilha em bêbado" Reprodução/Orkut "Eu nunca morri na minha vida" Reprodução/Orkut "Tenho medo do Zé Gotinha" Reprodução/Orkut "É msm? Poxa, que legal campeão!" Reprodução/Orkut "Eu nunca terminei uma borracha" Reprodução/Orkut "Mão na cintura é um charme" Reprodução/Orkut "Eu odeio acordar cedo" Reprodução/Orkut "Cabo USB" Reprodução/Orkut "Sou legal, não tô te dando mole" Reprodução/Orkut "Velhos que parecem velhas" Reprodução/Orkut Voltar Próximo

Brasil como foco: o público brasileiro continua sendo a chave do sucesso

O Brasil sempre foi o coração do Orkut. Nos anos 2000, o país liderava as estatísticas de uso da plataforma, e esse vínculo com os brasileiros permanece forte até hoje. Por isso, o público nacional será prioridade no relançamento. O criador já sinalizou que a ideia é reconquistar as pessoas que sentiram falta de um espaço mais "humano" e menos dominado por métricas de engajamento e anúncios.

Muitos internautas ainda recordam com carinho dos momentos passados nas comunidades de Orkut, das interações por meio de depoimentos e da troca de recados. Agora, o desafio será resgatar esse espírito de convivência online, porém, com as melhorias necessárias para atender às expectativas do público atual.

Além disso, o Orkut 2.0 promete ser mais eficiente em termos de privacidade e segurança, oferecendo maior controle sobre seus dados pessoais e interações.

Embora ainda não tenha uma data oficial para o lançamento, a expectativa é grande. A internet já está agitada, com muitos usuários relembrando os bons tempos das comunidades.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.