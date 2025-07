Mark Zuckerberg fecha escola para alunos de baixa renda

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Em 2016, Mark Zuckerberg e a esposa, Priscilla Chan, usaram os lucros da Meta para fundar a The Primary School. Alinhada à valorização da diversidade, equidade e inclusão (DEI), a iniciativa prometeu revolucionar a educação de crianças de baixa renda no Vale do Silício, nos Estados Unidos. No entanto, a escola fechará as portas em 2026, por falta de investimentos. Com isso, nenhuma das crianças que ingressou no projeto conseguirá se formar nele.

A ideia da The Primary School era oferecer mais do que educação. Com capacidade atual para atender 529 alunos – em sua maioria latinos e oriundos de famílias de baixa renda –, o projeto contava com estrutura bilíngue, atendimento médico e odontológico gratuito, moradia subsidiada, mentorias, apoio a estudantes com deficiência e acompanhamento psicológico também para os pais.

O projeto durou apenas uma década. Recentemente, a Chan Zuckerberg Initiative (CZI), organização filantrópica do casal, anunciou o fechamento das duas unidades da escola – em East Palo Alto e San Leandro – após o ano letivo de 2026. A decisão foi classificada pela CZI como "muito difícil", mas inevitável diante da queda brusca nas doações recebidas.

Em 2022, o projeto arrecadou cerca de R$ 43 milhões. No ano seguinte, esse valor caiu para aproximadamente R$ 20 milhões, enquanto os custos anuais da escola giravam em torno de R$ 64 milhões. Com a negativa de administrações locais em ampliar o apoio com fundos públicos, o fim do projeto foi anunciado oficialmente em abril.

Embora não haja uma declaração direta ligando a decisão à retração das políticas de inclusão e diversidade por parte do governo dos Estados Unidos, o encerramento do financiamento coincide com a retirada pública da CZI e da Meta de programas ligados à pauta. Chan e Zuckerberg, que antes visitavam a escola com regularidade, passaram a se distanciar progressivamente de iniciativas educacionais.

Em comunicado, a CZI afirmou que a mudança faz parte de uma revisão de prioridades do conselho da instituição. De acordo com analistas, o foco agora estará em outras áreas consideradas estratégicas, como a biomedicina e a inteligência artificial.

A decisão foi recebida com surpresa e revolta por pais e professores. Famílias relataram que foram informadas sobre o fechamento por chamadas via Zoom, e muitas expressaram frustração com o fim repentino de uma iniciativa que prometia longevidade. Para algumas delas, a The Primary School era não apenas uma escola, mas uma solução completa para desafios familiares.

Com cheques que variam de R$ 5.400 a R$ 54.000, a CZI prometeu auxílio financeiro para as famílias afetadas, além de apoio para realocação escolar e moradia. Mesmo assim, todas as crianças atendidas precisarão buscar uma nova instituição de ensino em meio a um cenário de aumento constante no custo de vida na região da Baía de San Francisco.

De acordo com o jornal americano Washington Post, mesmo antes do anúncio do encerramento, já existiam críticas internas ao projeto. Funcionários ouvidos pelo jornal sob anonimato disseram que o modelo era inovador, mas dependente de tecnologias exclusivas e sem alguns recursos básicos presentes em escolas públicas. Também faltava um padrão curricular mais alinhado com as exigências do sistema educacional dos EUA.