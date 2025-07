Podcast debate os destaques dos games em junho, com Switch 2 e mais

O episódio mais recente do podcast Glitch Clube, do Estado de Minas, trouxe uma análise detalhada das principais notícias de junho de 2025 no mundo dos games. Apresentado por Leo Lima, com a participação da repórter Izabella Caixeta, o programa destacou o lançamento do Nintendo Switch 2, que rapidamente conquistou o mercado brasileiro e internacional.

Com vendas recordes de 3,5 milhões de unidades em quatro dias, o novo console da Nintendo inovou ao combinar portabilidade com suporte a jogos em 4K via dock, ampliando a experiência dos jogadores. Segundo Izabella, “Esse é o principal objetivo da Nintendo agora”. Leo complementa: “O Switch 2 é o primeiro console lançado após a pandemia, quando o mercado começou a se estabilizar e as pessoas voltaram a ter acesso a hardware com facilidade.”

Além do Switch 2, o episódio abordou grandes eventos globais que movimentaram junho, como o 'State of Play', 'Xbox Showcase' e 'Summer Game Fest'. Leo e Izabella comentaram anúncios importantes, incluindo o remake de 'Metal Gear Solid: Snake Eater', 'Call of Duty Black Ops 7' e novidades em franquias como 'Resident Evil' e 'Silent Hill'. Izabella destacou: "O retorno do 007 é legal, ainda mais com os desenvolvedores de Hitman envolvidos. O Silent Hill F chamou atenção para quem gosta de terror.” Eles também levantaram reflexões sobre a repetição de sequências nas principais séries, com Izabella questionando: "Aparecem muitas repetições de continuações nos anúncios", sugerindo um receio do mercado em arriscar novos conceitos.

O Glitch Clube ainda destacou jogos que fogem do padrão, como 'The Alters', que mistura clonagem e narrativa filosófica em uma experiência de estratégia e gerenciamento. Izabella comentou: "O conceito de clonagem por DNA é muito interessante", lembrando referências a Assassin’s Creed e à obra literária 'A Biblioteca da Meia-Noite'.

Outro destaque do episódio foi o anúncio do Campeonato Mundial de Tetris, promovido pela Red Bull. As finais acontecerão em Dubai, com um espetáculo visual que promete chamar atenção: drones formarão, no céu da cidade, as icônicas peças do jogo em tempo real. "A pessoa entra no site da Red Bull, faz o login e consegue jogar direto no navegador, até pelo celular", comentou Leo durante o episódio. Para quem quiser experimentar, o jogo já está disponível no site da Red Bull.

