Finlândia convida brasileiros para trabalhar com tecnologia; veja como
Campanha "Find your superposition" destaca ecossistema de inovação da Finlândia e busca brasileiros para pesquisa em deep tech
Já pensou em morar e trabalhar na Europa conciliando carreira de ponta e vida pessoal equilibrada? É essa a proposta da Finlândia com a campanha internacional “Find your superposition”, voltada para atrair pesquisadores e especialistas do Brasil ao ecossistema de deep tech do país.
A iniciativa mira profissionais de áreas como games, computação quântica, inteligência artificial, tecnologia microeletrônica e fotônica. Diferente de campanhas que apenas divulgam vagas, a proposta finlandesa destaca também o estilo de vida, a qualidade das instituições de pesquisa e a possibilidade de equilibrar trabalho com família, hobbies e bem-estar.
Laura Linderman, diretora da unidade Work in Finland da Business Finland, detalhou o conceito em entrevista ao podcast Glitch Clube. “A campanha Find your superposition tem como objetivo aumentar a conscientização sobre as oportunidades no setor de deep tech na Finlândia”, afirmou. Segundo ela, o Brasil está entre os focos estratégicos da ação.
As universidades finlandesas têm papel central nessa abertura. Além de pesquisa de ponta, oferecem acesso a projetos interdisciplinares, redes de financiamento europeu e colaboração ativa com a indústria. “As universidades têm pesquisas em outras áreas, mas neste momento existem muitas oportunidades especialmente nos setores de deep tech”, destacou Laura.
Equilíbrio de vida
O ambiente de trabalho no país também se diferencia por um equilíbrio considerado exemplar. “Nós valorizamos o fato de termos tempo para a família, para os hobbies e tudo mais. Isso é possível por causa da legislação e também faz parte da nossa cultura”, afirmou a diretora.
O país é classificado como o mais feliz do mundo pelo relatório anual da ONU. Para Laura, isso está ligado à igualdade e à confiança social: “Um dos maiores fatores por trás da felicidade finlandesa é a igualdade. Ambos os pais podem ter uma carreira ao mesmo tempo em que têm uma vida familiar”.
Na visão dos organizadores, a força da Finlândia está na cooperação entre universidades, startups, empresas e setor público. “Na Finlândia, estamos entre os melhores do mundo no desenvolvimento de computação quântica. Isso porque temos pesquisas de ponta com colaboração entre universidades, empreendedores e governo”, disse Laura.
Histórias de brasileiros
A campanha também apresenta histórias de brasileiros que já fizeram a transição, como Igor Limão Campos, que trocou o Brasil pela cidade de Oulu para atuar como Lead 3D Artist na desenvolvedora de games Fingersoft. Para ele, a mudança representou um novo ciclo: “Considero minha mudança para cá uma grande conquista pessoal, uma mudança de vida que me permitiu aprender muitas coisas novas”.
Como se candidatar
Os interessados podem acessar o site oficial workinfinland.com/superpositions, que reúne informações sobre vagas, universidades e eventos online.
