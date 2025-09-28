Finlândia convida brasileiros para trabalhar com tecnologia; veja como

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

Já pensou em morar e trabalhar na Europa conciliando carreira de ponta e vida pessoal equilibrada? É essa a proposta da Finlândia com a campanha internacional “Find your superposition”, voltada para atrair pesquisadores e especialistas do Brasil ao ecossistema de deep tech do país.

A iniciativa mira profissionais de áreas como games, computação quântica, inteligência artificial, tecnologia microeletrônica e fotônica. Diferente de campanhas que apenas divulgam vagas, a proposta finlandesa destaca também o estilo de vida, a qualidade das instituições de pesquisa e a possibilidade de equilibrar trabalho com família, hobbies e bem-estar.

Laura Linderman, diretora da unidade Work in Finland da Business Finland, detalhou o conceito em entrevista ao podcast Glitch Clube. “A campanha Find your superposition tem como objetivo aumentar a conscientização sobre as oportunidades no setor de deep tech na Finlândia”, afirmou. Segundo ela, o Brasil está entre os focos estratégicos da ação.

As universidades finlandesas têm papel central nessa abertura. Além de pesquisa de ponta, oferecem acesso a projetos interdisciplinares, redes de financiamento europeu e colaboração ativa com a indústria. “As universidades têm pesquisas em outras áreas, mas neste momento existem muitas oportunidades especialmente nos setores de deep tech”, destacou Laura.

Equilíbrio de vida

Podcast Glitch Clube detalha oportunidades do Work in Finland para brasileiros que querem trabalhar com tecnologia avançada.



O ambiente de trabalho no país também se diferencia por um equilíbrio considerado exemplar. “Nós valorizamos o fato de termos tempo para a família, para os hobbies e tudo mais. Isso é possível por causa da legislação e também faz parte da nossa cultura”, afirmou a diretora.

O país é classificado como o mais feliz do mundo pelo relatório anual da ONU. Para Laura, isso está ligado à igualdade e à confiança social: “Um dos maiores fatores por trás da felicidade finlandesa é a igualdade. Ambos os pais podem ter uma carreira ao mesmo tempo em que têm uma vida familiar”.

Na visão dos organizadores, a força da Finlândia está na cooperação entre universidades, startups, empresas e setor público. “Na Finlândia, estamos entre os melhores do mundo no desenvolvimento de computação quântica. Isso porque temos pesquisas de ponta com colaboração entre universidades, empreendedores e governo”, disse Laura.

Histórias de brasileiros

A campanha também apresenta histórias de brasileiros que já fizeram a transição, como Igor Limão Campos, que trocou o Brasil pela cidade de Oulu para atuar como Lead 3D Artist na desenvolvedora de games Fingersoft. Para ele, a mudança representou um novo ciclo: “Considero minha mudança para cá uma grande conquista pessoal, uma mudança de vida que me permitiu aprender muitas coisas novas”.

Como se candidatar

Os interessados podem acessar o site oficial workinfinland.com/superpositions, que reúne informações sobre vagas, universidades e eventos online.

