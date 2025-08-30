Hotmart Fire 2025 termina em BH com público recorde e inovação digital

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

Belo Horizonte sediou, entre 28 e 30 de agosto, a 10ª edição do Hotmart Fire, principal festival de empreendedorismo digital da América Latina. O evento ocupou o Expominas com cinco palcos e 140 palestrantes, movimentando R$70 milhões na economia local e reforçando o protagonismo da capital mineira na economia criativa. Foram 10 mil participantes de 26 países, sendo 70% vindos de fora de Minas Gerais, em uma programação marcada por lançamentos tecnológicos e debates sobre o futuro da Creator Economy.

A edição comemorativa simboliza uma década de expansão acelerada do mercado digital. Desde a estreia em 2015, com pouco mais de mil participantes, o Hotmart Fire tornou-se uma vitrine internacional de inovação, acompanhando o crescimento da Hotmart, que passou de 3.500 produtores ativos para 250 mil em 2025, ultrapassando US$10 bilhões em vendas digitais. Mulheres já representam 46% dos produtores, índice 35% superior à média nacional. Empreendedores de mais de 620 municípios brasileiros superaram R$1 milhão em vendas, consolidando a democratização dos negócios digitais.

Para Nathalia Cavalieri, vice-presidente de Comunicação e Experiência do Cliente da Hotmart, os números refletem uma revolução sem fronteiras. “Em 10 anos de Fire, aprendemos que o empreendedorismo digital é definitivamente sem barreiras e expande possibilidades. Um em cada três produtores brasileiros já faz vendas internacionais”, disse.

Inovações e lançamentos

O CEO da Hotmart, João Pedro Resende, destacou inovações que ampliam a experiência do empreendedor digital. “Agora, e-books e vídeos de cursos podem ser convertidos em livros físicos com poucos cliques, sem precisar de estoque ou logística própria. Nosso objetivo é que o criador foque no conteúdo e não na operação”, explicou. A solução reforça a visão de que tecnologia e automação são aliadas para expandir negócios sem depender de grandes equipes.

A presença de grandes cases de sucesso também marcou o evento. Rhavi Carneiro e Finn Puklowski, da Fluency Academy, celebraram o marco de R$ 500 milhões em faturamento líquido. “Construímos a edtech com o propósito de democratizar o ensino de idiomas. Hoje impactamos mais de 400 mil alunos em mais de 100 países, oferecendo oito idiomas e mostrando que a escalabilidade é real quando há propósito e inovação”, disseram os sócios.

A palestra de Paulo Vendramini, Chief Product Officer da Hotmart, evidenciou o papel transformador da Inteligência Artificial. “Os agentes de IA que estamos lançando tiram parte da carga operacional da cabeça do empreendedor, permitindo que ele tenha suporte sem precisar contratar grandes equipes. A tecnologia não substitui, potencializa. Quanto mais disponível, mais criamos, mais inovamos”, afirmou. Ele reforçou ainda que a IA não reduz o trabalho humano, mas libera tempo para criatividade e estratégia, tornando o negócio mais eficiente e sustentável.

Inteligência Artificial como motor

Se antes a Inteligência Artificial (IA) parecia distante do dia a dia dos empreendedores digitais, o Hotmart Fire 2025 mostrou que a tecnologia já é um recurso operacional acessível, com impacto direto na ampliação de negócios criativos. Para Paulo Vendramini, Chief Product Officer da Hotmart, a grande transformação está em levar inteligência para processos antes centralizados no próprio criador. “O empreendedor digital precisava vestir todos os chapéus: criar, vender, atender, entregar. Agora, com agentes de IA, conseguimos tirar parte desse peso da cabeça dele. Estamos democratizando acesso a ferramentas que antes só grandes empresas tinham”, afirmou.

Vendramini destacou o impacto das novas soluções no relacionamento com alunos e clientes, apontando o “tutor de sala de aula” como um dos lançamentos mais promissores. “Esse agente é treinado com o conteúdo do curso comprado pelo aluno e está disponível 24 horas para tirar dúvidas e orientar a aplicação prática. Ao mesmo tempo, gera insights para o criador, mostrando pontos de dificuldade e oportunidades de novos produtos. A IA transforma a jornada de aprendizagem e gera dados estratégicos”, explicou.

A percepção de que a IA é uma aliada, e não uma ameaça, ecoou entre os criadores presentes no festival. Pedro Loos, do canal Ciência Todo Dia, no Youtube, reforçou que a tecnologia ampliou sua capacidade de produção sem substituir sua equipe. “Uso a IA como um professor particular que me ajuda a pesquisar e entender temas complexos. Isso acelera meu trabalho e abre espaço para novos projetos”, relatou. Pedro Sobral, especialista em tráfego pago, destacou a presença invisível da IA nos gerenciadores de anúncios. “Hoje, a segmentação não está no público-alvo que você escolhe, mas no conteúdo do anúncio. A IA está em todas as etapas, tornando as campanhas mais inteligentes e acessíveis”, explicou.

Para Nathalia Cavalieri, o Fire 2025 reforça a posição da Hotmart como hub de transformação digital. “O evento cria pontes entre criadores, empreendedores e tecnologias emergentes. A IA não substitui o humano, mas potencializa alcance e criatividade. As conversas aqui vão além da tecnologia, tocando propósito, autenticidade e como empreender sem perder a essência.”

Novos empreendedores também se surpreenderam. Fernanda Maciel destacou: “Cheguei com a ideia de que a IA era distante, mas saio com a certeza de que posso usar essas soluções agora mesmo para melhorar meu conteúdo e me conectar melhor com meu público. O Fire é inspirador.”

Diversificação do digital

O público do evento revelou que a Hotmart e o empreendedorismo digital vão além dos cursos online. Entre os participantes estavam contadores, desenvolvedores, artistas e produtores de queijo artesanal. “O empreendedor brasileiro é extremamente diverso. Alguns nichos estão sempre em destaque, como educação, idiomas e marketing. Hoje temos criadores em entretenimento, games, agronegócio e até produtores de queijo artesanal. Se você tem conhecimento, pode criar um negócio digital”, afirmou Nathalia Cavalieri.

“A Hotmart começou com infoprodutos, mas hoje ampliamos bastante. Temos produtores vendendo softwares com modelo de assinatura e produtos físicos, como livros e itens de colecionador. Nossa missão é viabilizar negócios digitais de criadores de conteúdo, não ser um e-commerce generalista”, reforçou a executiva.

A plataforma tem alcance global: está presente em 136 países e processa vendas em mais de 180, ofertando 40 meios de pagamento disponíveis em 22 moedas. “Um produtor no Brasil pode vender para alguém na Colômbia com acesso ao meio de pagamento local, ou no Brasil com Pix e boleto. É importante aproveitar a ausência de barreiras geográficas e oferecer experiência global”, explicou Nathalia.

Na avaliação da executiva, a evolução do Fire acompanha a expansão do empreendedorismo digital no Brasil. “Em 10 anos de Fire, aprendemos que o empreendedorismo digital é sem barreiras e expande possibilidades. Pessoas de mais de 620 municípios já atingiram faturamentos expressivos, algumas chegando a R$1 milhão. Hoje temos mais de 259 mil produtores ativos, e um em cada três realiza vendas internacionais. Empreender digitalmente é escalável e pode ser feito de qualquer lugar”, destacou.

Para iniciantes, Nathalia reforçou duas estratégias-chave: autenticidade e tecnologia. “Cada criador produz conteúdo com base em sua vivência e método, tornando cada produto único. Crescer com escala inteligente, usando IA, é essencial. Hoje é possível transformar conteúdo em vídeo em livro físico ou utilizar IA para recuperar carrinhos abandonados, automatizar atendimento e aumentar conversão. ”Na Hotmart, é possível transformar conteúdo em vídeo em livro físico ou recuperar carrinhos abandonados com atendimento automatizado, ampliando resultados sem necessariamente aumentar equipes.”

Criatividade e negócio

Os palcos do Hotmart Fire alternaram entre discussões técnicas profundas e painéis sobre criatividade e desenvolvimento pessoal. Do humorista Fausto Carvalho ao campeão mundial de surf Adriano de Souza, a mensagem era a mesma: disciplina e autenticidade são pilares do sucesso.

“O esporte exige disciplina e consistência, princípios fundamentais também no empreendedorismo. Assim como um atleta, o empreendedor deve aproveitar cada oportunidade e crescer de forma sustentável”, disse Adriano de Souza.

Fausto Carvalho refletiu sobre a relação com o público. “A internet é um eletrocardiograma. Uma hora você tá lá em cima, outra hora embaixo. Se parou, é porque morreu. O importante é fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, com verdade”, afirmou.

Para Luana Bastos, fundadora de uma consultoria em cidadania europeia, o Fire se consolidou como marco pessoal e profissional. Vinda de Portugal, ela disse: “Meu primeiro curso online, o Jornada do Passaporte Espanhol, ganhou insights valiosos sobre liderança, storytelling e tráfego pago. É incrível ver como o festival movimenta Belo Horizonte e mostra Minas Gerais para o mundo.”

O designer Matheus Teixeira destacou a variedade de palestrantes e temas. “O evento proporciona networking e aprendizado. As discussões sobre marca, estratégias de crescimento e IA me ajudaram a repensar meu negócio e enxergar novas oportunidades.”

O evento também estimulou reflexões sobre paixão, propósito e estratégia. Adriano reforçou: “Minha presença trouxe minha bagagem e mostrei a importância de disciplina, foco e resiliência. O Fire motiva a aplicar esses princípios no dia a dia.”

O Hotmart FIRE 2026 está confirmado para os dias 10, 11 e 12 de setembro, em Belo Horizonte. Mais informações estão disponíveis no site oficial. A edição internacional do festival, o Hotmart FIRE Sessions, ocorrerá em Medellín, na Colômbia, nos dias 26 e 27 de junho.

