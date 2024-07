Nona edição do Hotmart FIRE acontece entre 29 e 31 de agosto no Expominas

Um dos maiores eventos sobre o mercado digital e a Economia dos criadores de conteúdo (Creator Economy) da América Latina acontece entre os dias 29 e 31 de agosto no Expominas, em Belo Horizonte (MG). A nona edição do Hotmart FIRE, evento criado pela Hotmart, contará com a presença de mais de 140 personalidades e profissionais nacionais e internacionais compartilhando estratégias para conteúdos e negócios digitais, as tendências e novas tecnologias, como inteligência artificial, e muito mais.

Hotmart FIRE 2024 reúne grandes nomes em um só lugar

Voltado para produtores, criadores de conteúdo, influenciadores, profissionais autônomos, prestadores de serviços, lançadores de produtos digitais ou até mesmo para curiosos sobre marketing, empreendedorismo e inovação, o Hotmart FIRE mostra que é muito mais do que apenas um evento, mas sim uma oportunidade de adquirir conhecimentos, compartilhar experiências e fazer networking.

De acordo com os visitantes, o Hotmart FIRE é o lugar ideal para fazer negócios: “o evento me entrega muito mais do que eu venho buscar. Eu vim atrás de estratégias e saí com fôlego para continuar trabalhando”, conta Douglas Alves, de Uberlândia (MG). Já Éder Santos, de Londrina (PR), afirma: “Se você não está aqui, está deixando dinheiro na mesa. Aqui é o ambiente para ter as ferramentas certas e se conectar com as pessoas certas”.

Confira a programação completa da edição deste ano

A programação da edição de 2024 do Hotmart FIRE já foi divulgada e promete agradar bastante o público participante. Dentre os mais de cem palestrantes nacionais e internacionais, estão famosos do entretenimento, empreendedorismo, marketing digital e do mercado de inovação. Confira alguns dos nomes confirmados:

Célia Catunda: cocriadora das séries infantis “Peixonauta” e “O Show da Luna!”, que hoje tem mais de 40 milhões de views no YouTube.

cocriadora das séries infantis “Peixonauta” e “O Show da Luna!”, que hoje tem mais de 40 milhões de views no YouTube. Igor Coelho: apresentador do Flow Podcast, um dos maiores podcasts do Brasil com mais de cinco milhões de assinantes no seu canal do YouTube.

apresentador do Flow Podcast, um dos maiores podcasts do Brasil com mais de cinco milhões de assinantes no seu canal do YouTube. João Branco: eleito o profissional de marketing mais admirado do Brasil em 2022, foi vice-presidente de marketing do McDonald's por nove anos, onde liderou o time que fez o "Méqui" bater todos os recordes.

eleito o profissional de marketing mais admirado do Brasil em 2022, foi vice-presidente de marketing do McDonald's por nove anos, onde liderou o time que fez o "Méqui" bater todos os recordes. Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé e Mario Sergio Cortella: o trio de filósofos vai se encontrar em um painel sobre comportamento social na era da inteligência artificial.



o trio de filósofos vai se encontrar em um painel sobre comportamento social na era da inteligência artificial. Leandro Ladeira: CMO da We do Care, é referência em marketing digital e no mercado de infoprodutos.



CMO da We do Care, é referência em marketing digital e no mercado de infoprodutos. Monique Evelle: empreendedora desde os 16 anos, é mentora de novos empreendedores na “Inventivos” e Shark no “Shark Tank Brasil”.



empreendedora desde os 16 anos, é mentora de novos empreendedores na “Inventivos” e Shark no “Shark Tank Brasil”. Pedro Sobral: criador da maior comunidade de tráfego pago do Brasil com mais de 40 mil alunos ativos, Pedro ajuda empresas e profissionais a alavancarem seus negócios com anúncios online.



criador da maior comunidade de tráfego pago do Brasil com mais de 40 mil alunos ativos, Pedro ajuda empresas e profissionais a alavancarem seus negócios com anúncios online. Priscila Zillo: CEO do Grupo Permaneo, é lançadora e estrategista digital que desenhou centenas de projetos de sucesso de inúmeros especialistas e grandes nomes do mercado.



CEO do Grupo Permaneo, é lançadora e estrategista digital que desenhou centenas de projetos de sucesso de inúmeros especialistas e grandes nomes do mercado. Rudy Mawer: empresário, podcaster e influenciador norte-americano, especialista em branding e conselheiro de inúmeras marcas bilionárias e celebridades como Floyd Mayweather.



empresário, podcaster e influenciador norte-americano, especialista em branding e conselheiro de inúmeras marcas bilionárias e celebridades como Floyd Mayweather. Ryan Holiday: filósofo, empresário e podcaster norte-americano, é autor dos best-sellers "O Ego é Seu Inimigo", "O Obstáculo é o Caminho" e "A Quietude é a Chave" (#1 dos mais vendidos no The New York Times).

Todas as palestras dos palcos I, R e E terão tradução tanto de inglês e espanhol para português como de português para inglês e espanhol. Você pode conferir a programação completa no site oficial do evento.

Edição de 2024 promete ser a maior de todas

O Hotmart FIRE 2024 contará com cinco palcos com mais de 100 horas de conteúdo, além do Creator Hall (espaço para se conectar com marcas, soluções e novos negócios), Fun Zone, Food Park e uma grande festa de encerramento, a FIRE FEST.

Dentre os espaços confirmados, estão:

Espaço F: atrações artísticas, entretenimento e o jeito Hotmart FIRE de se divertir.



atrações artísticas, entretenimento e o jeito Hotmart FIRE de se divertir. Palco I: criatividade, inspiração e inovação com grandes marcas, cases e influenciadores globais.



criatividade, inspiração e inovação com grandes marcas, cases e influenciadores globais. Palco R: conhecimento técnico profundo e direcionamentos estratégicos com as maiores referências do mercado digital.



conhecimento técnico profundo e direcionamentos estratégicos com as maiores referências do mercado digital. Palco E: aulas imersivas e práticas com especialistas para você ter segurança na hora de executar.



aulas imersivas e práticas com especialistas para você ter segurança na hora de executar. Palco VIP: conteúdos e estratégias avançadas, experts de grandes produtores e Q&As exclusivos para os participantes VIP.

Saiba como participar do Hotmart FIRE 2024

A hora de se inscrever para participar do Hotmart FIRE 2024 é agora, pois os ingressos já estão se esgotando! A venda já está no último lote, com ingressos disponíveis na modalidade BIZ e na modalidade VIP. E ainda, leitores do Estado de Minas têm desconto de 10% aplicando o cupom EM10 no ato da compra!

A categoria BIZ, a partir de R$ 1.997 (12x R$ 166,42 sem juros), oferece kit de boas-vindas, acesso aos palcos principais, espaços interativos para tirar fotos, acesso às gravações das palestras autorizadas por 10 dias, acesso ao Creator Hall, acesso a Fun Zone, Food Park e acesso à festa de encerramento FIRE FEST.

Já a categoria VIP, a partir de R$ 5.097 (12 x de R$ 424,75 sem juros), oferece todos os benefícios do BIZ e kit de boas-vindas premium, acesso a abertura dos palcos com 30 minutos de antecedência, assento exclusivos, acesso às gravações das palestras por 30 dias, espaço VIP com conveniência e mais conforto, acesso a cobertura fotográfica da VIP Zone, restaurante VIP, 20% de desconto na Hotmart Store e muito mais.

Vale lembrar que o pagamento pode ser feito por cartão de débito e crédito (com até dois cartões), PIX, conta Hotmart, boleto, PayPal e cartão virtual Caixa.

Aproveite as parcerias e ganhe descontos em passagens e hospedagens

Se você vem de fora para aproveitar o evento, saiba que a Hotmart oferece facilidades especiais em passagens e hospedagens!

Os participantes contam com tarifas especiais em hotéis da rede Accor (ibis Liberdade, ibis Savassi e Mercure Lourdes) e 15% de desconto na Azul Linhas Aéreas (válido para emissões de passagens no período de 26/08 a 02/09/2024 com destinos BR/CONFINS/BR, exceto voos de/para aeroportos dedicados, dentre eles VCP, REC, UDI, UBA e VIX). Para mais informações, acesse o site do evento.

Sobre a Hotmart

A Hotmart oferece soluções para quem quer criar, vender e escalar seus negócios digitais e físicos a partir da produção de conteúdos. A empresa atua na Creator Economy e conta com mais de 200 mil criadores de conteúdo ativos pelo mundo e 1,9 mil funcionários em sete países, incluindo sua sede em Amsterdã, Holanda, bem como unidades na América do Norte, América do Sul e Europa. Além disso, em 2024 a Hotmart chegou a contabilizar 10 bilhões de dólares em vendas.

Sobre o Hotmart FIRE

Com nome inicial de FIRE Festival, o Hotmart FIRE nasceu em 2015 já como um dos principais eventos de marketing e empreendedorismo digital do Brasil, sempre unindo pessoas e marcas a conhecimentos e experiências únicas. São bastante expressivos os números até agora: em oito anos, foram mais de 70 mil participantes de mais de 30 países e ingressos esgotados em todas as edições.

Hotmart FIRE 2024

Data: de 29 a 31 de agosto de 2024.

Local: Expominas (Avenida Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte, MG).

Ingressos: a partir de R$ 1.997 na modalidade BIZ e R$ 5.097 na modalidade VIP (para ganhar 10% OFF, aplique o cupom EM10)

Acesse o site do evento para mais informações ou entre em contato pelo WhatsApp ou e-mail fire@hotmart.com.