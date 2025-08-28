Hotmart Fire 2025 abre com debates sobre IA, lançamentos e empreendedorismo

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

O Hotmart Fire 2025 começou nesta quinta-feira (28/8) no Expominas, em Belo Horizonte, reunindo empreendedores, criadores de conteúdo e profissionais de marketing digital em sua 10ª edição. Com ingressos esgotados, o evento traz 140 palestrantes de 35 países, incluindo nomes como Pedro Sobral, Erico Rocha, Lázaro Ramos e Cátia Damasceno. A organização espera receber 10 mil participantes ao longo dos três dias, movimentando mais de R$70 milhões na economia local.

O evento conta com cinco palcos simultâneos e 10 trilhas de conteúdo, que vão de Marketing e Estratégia Digital a Crescimento e Empreendedorismo. Além de aprendizado e networking, os participantes podem explorar a gastronomia e a vida noturna da capital mineira.

Inteligência Artificial em destaque

No palco principal, João Pedro Resende, CEO e cofundador da Hotmart, abriu o evento detalhando como agentes de inteligência artificial podem potencializar produtos digitais na plataforma. Ele explicou a lógica de escalabilidade das ofertas digitais:

“Normalmente você começa oferecendo um produto de entrada, como um ebook ou minicurso. Depois vem o curso principal, que ensina a metodologia completa, e, em seguida, um terceiro produto, como uma mentoria, voltado para acompanhamento direto.”

O executivo reforçou que a IA auxilia tanto o criador quanto o consumidor final, automatizando vendas, recuperação de pagamentos e tutoria para alunos.

Pedro Loos destacou no Hotmart Fire 2025 como a IA se tornou essencial na produção científica digital. Edesio Ferreira EM/D.A/ press

No palco R, ainda no começo do dia, Pedro Loos, do canal Ciência Todo Dia, explicou como integra a inteligência artificial à produção de conteúdo. Para ele, a IA funciona como assistente de pesquisa e estudo, e não como substituta da criatividade:

“Eu uso a IA como um professor particular, que acelera meu aprendizado e economiza muito tempo no meu processo de produção.”

Loos ressaltou que os criadores precisam dominar diferentes formatos de conteúdo, incluindo vídeos longos, curtos e lives, para manter relevância, engajamento e contratos comerciais.

No mesmo eixo, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, Pedro Sobral, especialista em marketing digital e criador de produtos online, destacou que não existe uma estratégia isolada de inteligência artificial, mas que ela potencializa suas campanhas de anúncios:

“A IA hoje está em todos os aspectos das plataformas, então não dá para dizer que existe uma estratégia isolada de IA. Mas o que mais funciona é usar o próprio anúncio como recurso de segmentação. Antes eu escolhia o público manualmente. Hoje, a IA das ferramentas interpreta o anúncio e o direciona para as pessoas mais qualificadas.”

Ele destacou ainda que o segredo do tráfego pago está no trabalho realizado fora da plataforma:

“O tráfego pago é um potencializador, ele amplia tudo o que você faz, seja mal feito, bem feito ou muito bem feito. Se você já tem um bom trabalho estruturado fora da plataforma, mesmo sem dominar todos os botões, vai conseguir resultados consistentes.”

Matheus Teixeira, que acompanhava as palestras, comentou sobre a importância da IA para infoprodutores:

“Encaro como principal o ChatGPT, diretamente relacionado com a acessibilidade dele ao público de infoprodutores e o modelo de uso gratuito. Algumas plataformas parceiras da Hotmart oferecem funcionalidades com IA interessantes, mas são pagas. Pensando em acessibilidade, o GPT é o mais promissor, sabendo usar o máximo da ferramenta, é claro”, disse.

Paulo Vendramini, Chief Product Officer da Hotmart, detalhou as inovações recentes da plataforma em inteligência artificial. Segundo ele, a empresa oferece agentes de IA que funcionam como membros da equipe do criador, atuando em vendas, recuperação de pagamentos e criação de produtos:

“Hoje temos inteligência artificial em praticamente todos os nossos produtos. Uma das novidades mais recentes é a possibilidade do criador vender não apenas cursos, e-books ou outros formatos, mas também seus próprios agentes de inteligência artificial. Além disso, criamos agentes que funcionam como parte da equipe desse criador: agentes de vendas, de recuperação de pagamentos e até de criação de novos produtos.”

Vendramini reforçou que o aprendizado gerado por interações entre alunos e agentes retorna ao criador, permitindo insights sobre dificuldades e oportunidades para novos produtos. A Hotmart projeta que, no futuro, a IA democratizará a escalabilidade de todos os 70 milhões de criadores de conteúdo no mundo.

Estratégias de lançamentos

No painel “Como eu fiz o maior lançamento da história da Hotmart no ano passado”, Érico Rocha, precursor da Fórmula de Lançamentos no Brasil, compartilhou detalhes de seu recorde e refletiu sobre os desafios e aprendizados da experiência:

“No ano passado, em novembro, percebi que ainda não tinha feito meu Dark Side. Então, fiz o maior lançamento da minha vida. E acredito que alguns de vocês, se replicarem o que fiz, vão fazer o maior lançamento da vida de vocês neste ano, sem investir mais do que já investiram no maior lançamento anterior.”

Rocha explicou que essa percepção o levou a elaborar um lançamento mais estruturado, planejando cada etapa de forma estratégica. Ele destacou que, ao seguir as práticas apresentadas, é possível obter resultados consistentes sem precisar investir valores adicionais.

Educação financeira e carreira

No painel “A Álgebra da Riqueza”, Scott Galloway, professor de marketing e empreendedor, explicou como toma decisões financeiras e de carreira. Após sofrer perdas significativas em 2008, detalhou as estratégias que usou para reconstruir seu patrimônio e conquistar segurança financeira.

Galloway ressaltou a importância de pensar no longo prazo e diversificar fontes de renda para manter a estabilidade. Ele também abordou a necessidade de equilibrar riscos com disciplina financeira e desenvolver habilidades para se adaptar às mudanças do mercado. Para ele, combinar esses elementos é essencial para enfrentar desafios econômicos e alcançar uma vida financeira mais segura.

Sobre o Hotmart Fire 2025

A 10ª edição do Hotmart FIRE 2025 acontece de 28 a 30 de agosto no Expominas, em Belo Horizonte, reunindo cerca de 140 palestrantes. Entre os confirmados estão o professor Scott Galloway, referência global em marketing e inovação; Érico Rocha, pioneiro do empreendedorismo digital no Brasil; e João Pedro Resende, CEO e cofundador da Hotmart, além de outros nomes do marketing digital.