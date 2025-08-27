Confira detalhes do Hotmart Fire 2025: evento do mercado digital em BH

Começa nesta quinta-feira (28/8) a 10ª edição do Hotmart Fire 2025. O evento de marketing digital, empreendedorismo e negócios acontece dos dias 28 ao 30 de agosto, no Expominas BH (Avenida Amazonas, 6200, Gameleira), na Região Oeste da capital. A expectativa de público é de 10.000 pessoas e a programação inclui 140 palestrantes.

De acordo com o site oficial da Hotmart, plataforma online de e-commerce e ensino à distância, os ingressos para este ano estão esgotados. O evento começa às 10h e encerra por volta das 20h, durante os três dias.



“Chegar à 10ª edição é uma conquista. O Fire cresceu dez vezes desde a primeira edição, começamos com mil pessoas e agora estamos recebendo dez mil”, conta Alisson Maria, gerente sênior de Experience Marketing da Hotmart.

Estrutura

O evento terá cinco palcos simultâneos. “Só da Hotmart temos cerca de 800 funcionários envolvidos diretamente na organização, além de mais de 1.500 terceirizados — segurança, agências, fornecedores. É realmente uma cidade sendo montada dentro do Expominas”, explica Alisson.

Os palestrantes foram distribuídos para abordar 10 trilhas de conteúdo: Marketing, Estratégia Digital, Criação, Conteúdo e Influência, Gestão de Negócios e Pessoas, Desenvolvimento Pessoal, Inovação e Tendências, Gestão de Mídias e Redes Sociais, Introdução ao Marketing Digital, Crescimento e Expansão e Empreendedorismo.

Público

Questionado a respeito do perfil dos 10 mil participantes, de 35 países diferentes, que passarão pelo evento, o gerente diz que o público do Hotmart Fire é eclético, mas com um traço em comum: a busca pela independência e pelo digital. “De iniciantes com apenas uma ideia ainda não formada até empreendedores consolidados ou aqueles com alto faturamento no mercado. Mesmo quem não é criador de conteúdo sai com insights poderosos”, conta o gerente.

Impacto local

Alisson Maria também afirma que fazer um evento como o Hotmart Fire em Belo Horizonte é um diferencial. Segundo ele, a expectativa é movimentar mais de 70 milhões de reais na economia local.

“Um ponto que decidimos nesta edição foi encerrar o evento às 19h, para que os participantes possam aproveitar a vida noturna de BH, sua gastronomia e receptividade. Como mineiro, defendo com orgulho que recebemos como ninguém”, revela.

Programação

“A curadoria dos palestrantes é ampla e diversificada, porque nossa audiência também é diversa”, argumenta Alisson. Entre os 140 palestrantes estão artistas e criadores de conteúdo não só do Brasil mas de países como Estados Unidos, Espanha e México.

“Buscamos nomes relevantes em cada campo: desde estrelas do TikTok, como Alice Macedo, até artistas como Lázaro Ramos, que é diretor, escritor e ator”, explica Alisson. Segundo ele, os convidados são figuras que inspiram, têm vivência de mercado e trazem conhecimento além da própria área de atuação.

“Também pensamos em nomes conectados ao momento, como o economista Ricardo Amorim, muito pertinente diante do cenário econômico atual. E, claro, temos grandes referências do mercado digital como Érico Rocha, Leandro Ladeira, Pedro Sobral e Priscila Zillo”, revela.

O palestrante mais aguardado pelo gerente é o norte americano Scott Galloway. O palestrante, autor, empreendedor e professor clínico de marketing estará pela primeira vez no Brasil, em Belo Horizonte. “Isso mostra o potencial do Fire de atrair grandes nomes mundiais e oferecer ao público brasileiro oportunidades únicas, vai ser um privilégio ouvir o Scott falar”, destaca Alisson.

Ingressos

Os ingressos para o Hotmart Fire Festival 2025 já estão esgotados, mas foram vendidos em três modalidades. O “Biz Day”, que dava direito à entrada em apenas um dia do evento, chegou ao terceiro lote custando cerca de R$ 800. O “Biz”, passaporte válido para os três dias, alcançou o quinto lote por cerca de R$ 2 mil. Já o “VIP”, também para os três dias, esgotou no sexto lote ao valor de aproximadamente R$ 6 mil. Seu diferencial em relação ao passaporte comum era o acesso ao palco VIP e a disponibilidade da gravação das palestras por 90 dias, enquanto o "Biz" é de 30 dias .

Além de assistir às palestras presencialmente, o público também recebe as gravações das apresentações através da plataforma. Para a organização, isso amplia o valor da experiência: “É um dos poucos eventos em que, além de acompanhar ao vivo, as pessoas têm acesso depois às gravações. Isso dá tranquilidade, porque ninguém precisa se preocupar em perder o conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, o grande diferencial está em estar aqui, no presencial, vivendo a troca com quem tem as mesmas necessidades que você”, destacou.

Expectativa

Ele afirma que a expectativa para esta edição de 10 anos é grande que os participantes não apenas aprendam, mas saiam transformados em suas vidas e negócios, com insights que possam aplicar imediatamente e estabelecer conexões duradouras. “Nosso lema é ‘ninguém sai igual’. Se uma única palestra gerar uma mudança na forma de pensar ou agir, teremos cumprido nosso propósito. Queremos que todos saiam com reflexão, aprendizado e motivação para crescer”, concluiu.

