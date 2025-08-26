FIRE 2025: maior evento digital da América Latina traz 10 mil pessoas a BH

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Belo Horizonte se consolida, ano após ano, como um polo estratégico para o ecossistema da economia criativa e digital. Em 2025, essa vocação ganha ainda mais força com na edição de 10 anos do Hotmart FIRE, um dos maiores eventos de empreendedorismo digital da América Latina Entre os dias 28 e 30 de agosto, o Expominas será o centro das atenções para cerca de 10 mil pessoas vindas de diversas partes do Brasil e do mundo, em busca de conhecimento, conexões e inspiração para atuação no mercado digital.

Uma década impulsionando a creator economy

O Hotmart FIRE celebra uma década de inovação ao destacar os principais protagonistas da creator economy, movimento que impulsiona milhares de negócios digitais e transforma paixões em carreiras bem-sucedidas.

Com mais de 100 horas de programação intensa, o evento vai contar com cinco palcos simultâneos, reunindo 140 nomes de peso do Brasil e do exterior.

A pluralidade do público é uma das marcas registradas do festival. A expectativa é que a edição deste ano movimente R$ 70 milhões na economia da cidade por meio de investimentos em produção, montagem e ativação de marcas, logística, patrocínios, bilheteria, traslados, hospedagem e alimentação durante o período, com 70% do público vindo de outros estados e países.

Grandes nomes como Scott Galloway e Lázaro Ramos estão entre os destaques da edição, que celebra 10 anos de impacto no empreendedorismo digital Divulgação Hotmart FIRE

Atrações que lideram a transformação digital

O Hotmart FIRE reúne vozes relevantes da creator economy, do marketing, do empreendedorismo, da educação, da moda, da cultura e da tecnologia. São produtores de conteúdo, especialistas em negócios digitais, líderes empresariais e influenciadores que compartilham suas experiências e estratégias em painéis e palestras ao longo dos três dias de evento.

A pluralidade de temas inclui marketing e inovação digital, vendas, produção de conteúdo e influência, carreira, inteligência artificial, comunicação, , expansão e internacionalização de negócios digitais.

A seguir, confira alguns dos principais nomes presentes nesta edição:

Scott Galloway: professor da NYU e referência mundial em marketing, tecnologia e estratégia de negócios;



professor da NYU e referência mundial em marketing, tecnologia e estratégia de negócios; Lázaro Ramos: ator, diretor e escritor, conhecido por unir arte, comunicação e impacto social em suas falas;



ator, diretor e escritor, conhecido por unir arte, comunicação e impacto social em suas falas; João Pedro Resende: CEO e cofundador da Hotmart, lidera o maior ecossistema de empreendedorismo digital do mundo;



CEO e cofundador da Hotmart, lidera o maior ecossistema de empreendedorismo digital do mundo; Erico Rocha: referência em lançamentos digitais no Brasil, mentor de milhares de empreendedores;



referência em lançamentos digitais no Brasil, mentor de milhares de empreendedores; Leandro Ladeira: criador do método “Venda Todo Santo Dia” e especialista em copywriting e vendas on-line;



criador do método “Venda Todo Santo Dia” e especialista em copywriting e vendas on-line; Priscila Zillo Sobral: estrategista de marketing e produtos digitais com foco em negócios;



estrategista de marketing e produtos digitais com foco em negócios; Pedro Sobral: especialista em tráfego e conversão, ensina criadores a estruturarem lançamentos de alta performance;



especialista em tráfego e conversão, ensina criadores a estruturarem lançamentos de alta performance; Bárbara Bruna: especialista em tráfego pago, criadora do “Método Áureo” e “Tráfego de Plataforma”;



especialista em tráfego pago, criadora do “Método Áureo” e “Tráfego de Plataforma”; Jorge Henrique Alves: professor e linguista, eleito um dos professores do digital mais criativos da atualidade.

O Hotmart FIRE reúne vozes relevantes da creator economy e de diversas áreas da comunicação, educação, tecnologia e muito mais Divulgação Hotmart FIRE

Professor Mira: especialista em finanças pessoais e investimentos, referência nacional em educação financeira e investimentos para o público iniciante;



especialista em finanças pessoais e investimentos, referência nacional em educação financeira e investimentos para o público iniciante; Cátia Damasceno: empresária, sexóloga, palestrante, fisioterapeuta, influenciadora e especialista em ginástica íntima e relacionamentos;



empresária, sexóloga, palestrante, fisioterapeuta, influenciadora e especialista em ginástica íntima e relacionamentos; Gislene Isquierdo: empresária e palestrante, com mais de 26 anos de experiência em desenvolvimento de pessoas, em mais de 200 empresas;



empresária e palestrante, com mais de 26 anos de experiência em desenvolvimento de pessoas, em mais de 200 empresas; Ju Wallauer e Cris Bartis: cofundadoras e apresentadoras do podcast Mamilos, um dos mais influentes do Brasil;



cofundadoras e apresentadoras do podcast Mamilos, um dos mais influentes do Brasil; Letícia Vaz: empresária e criadora da Letícia Vaz Store, referência em moda, branding e e-commerce;



empresária e criadora da Letícia Vaz Store, referência em moda, branding e e-commerce; Rafa Chagas: fundadora da Seu Influencer, a primeira plataforma de UGC do Brasil;



fundadora da Seu Influencer, a primeira plataforma de UGC do Brasil; Clarissa Orberg: criadora do YouTube Kids, YouTube Learning Hub, que debate os novos formatos e o futuro da plataforma;



criadora do YouTube Kids, YouTube Learning Hub, que debate os novos formatos e o futuro da plataforma; João Branco: ex-VP de Marketing do McDonald’s Brasil, conhecido por sua atuação em marketing com propósito;



ex-VP de Marketing do McDonald’s Brasil, conhecido por sua atuação em marketing com propósito; Rony Meisler: CEO do grupo AR&CO e cofundador da Reserva, fala sobre inovação, cultura de marca e liderança.

No Hotmart FIRE serão debatidos temas como:marketing, inovação, vendas, produção de conteúdo, carreira, comunicação, sexualidade, tecnologia, cultura digital e educação Divulgação Hotmart FIRE

Estrutura ampliada e experiências imersivas

Para garantir mais conforto ao público e uma experiência completa, a estrutura do Hotmart FIRE foi ampliada em mais de 6 mil metros quadrados. O espaço vai contar com mais de 80 marcas expositoras, oferecendo ativações, networking e oportunidades de negócios.

Mais do que um evento, o Hotmart FIRE representa a consolidação de uma comunidade em expansão, criadores, empreendedores, educadores e visionários que encontram em Belo Horizonte o ambiente ideal para evoluir e transformar o digital em impacto real.

Hotmart FIRE 2025