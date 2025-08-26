FIRE 2025: maior evento digital da América Latina traz 10 mil pessoas a BH
Atrações como Scott Galloway, Lázaro Ramos e líderes do digital marcam a 10ª edição do evento que dita tendências no mercado digital
Belo Horizonte se consolida, ano após ano, como um polo estratégico para o ecossistema da economia criativa e digital. Em 2025, essa vocação ganha ainda mais força com na edição de 10 anos do Hotmart FIRE, um dos maiores eventos de empreendedorismo digital da América Latina Entre os dias 28 e 30 de agosto, o Expominas será o centro das atenções para cerca de 10 mil pessoas vindas de diversas partes do Brasil e do mundo, em busca de conhecimento, conexões e inspiração para atuação no mercado digital.
Uma década impulsionando a creator economy
O Hotmart FIRE celebra uma década de inovação ao destacar os principais protagonistas da creator economy, movimento que impulsiona milhares de negócios digitais e transforma paixões em carreiras bem-sucedidas.
Com mais de 100 horas de programação intensa, o evento vai contar com cinco palcos simultâneos, reunindo 140 nomes de peso do Brasil e do exterior.
A pluralidade do público é uma das marcas registradas do festival. A expectativa é que a edição deste ano movimente R$ 70 milhões na economia da cidade por meio de investimentos em produção, montagem e ativação de marcas, logística, patrocínios, bilheteria, traslados, hospedagem e alimentação durante o período, com 70% do público vindo de outros estados e países.
Atrações que lideram a transformação digital
O Hotmart FIRE reúne vozes relevantes da creator economy, do marketing, do empreendedorismo, da educação, da moda, da cultura e da tecnologia. São produtores de conteúdo, especialistas em negócios digitais, líderes empresariais e influenciadores que compartilham suas experiências e estratégias em painéis e palestras ao longo dos três dias de evento.
A pluralidade de temas inclui marketing e inovação digital, vendas, produção de conteúdo e influência, carreira, inteligência artificial, comunicação, , expansão e internacionalização de negócios digitais.
A seguir, confira alguns dos principais nomes presentes nesta edição:
- Scott Galloway: professor da NYU e referência mundial em marketing, tecnologia e estratégia de negócios;
- Lázaro Ramos: ator, diretor e escritor, conhecido por unir arte, comunicação e impacto social em suas falas;
- João Pedro Resende: CEO e cofundador da Hotmart, lidera o maior ecossistema de empreendedorismo digital do mundo;
- Erico Rocha: referência em lançamentos digitais no Brasil, mentor de milhares de empreendedores;
- Leandro Ladeira: criador do método “Venda Todo Santo Dia” e especialista em copywriting e vendas on-line;
- Priscila Zillo Sobral: estrategista de marketing e produtos digitais com foco em negócios;
- Pedro Sobral: especialista em tráfego e conversão, ensina criadores a estruturarem lançamentos de alta performance;
- Bárbara Bruna: especialista em tráfego pago, criadora do “Método Áureo” e “Tráfego de Plataforma”;
- Jorge Henrique Alves: professor e linguista, eleito um dos professores do digital mais criativos da atualidade.
- Professor Mira: especialista em finanças pessoais e investimentos, referência nacional em educação financeira e investimentos para o público iniciante;
- Cátia Damasceno: empresária, sexóloga, palestrante, fisioterapeuta, influenciadora e especialista em ginástica íntima e relacionamentos;
- Gislene Isquierdo: empresária e palestrante, com mais de 26 anos de experiência em desenvolvimento de pessoas, em mais de 200 empresas;
- Ju Wallauer e Cris Bartis: cofundadoras e apresentadoras do podcast Mamilos, um dos mais influentes do Brasil;
- Letícia Vaz: empresária e criadora da Letícia Vaz Store, referência em moda, branding e e-commerce;
- Rafa Chagas: fundadora da Seu Influencer, a primeira plataforma de UGC do Brasil;
- Clarissa Orberg: criadora do YouTube Kids, YouTube Learning Hub, que debate os novos formatos e o futuro da plataforma;
- João Branco: ex-VP de Marketing do McDonald’s Brasil, conhecido por sua atuação em marketing com propósito;
- Rony Meisler: CEO do grupo AR&CO e cofundador da Reserva, fala sobre inovação, cultura de marca e liderança.
Estrutura ampliada e experiências imersivas
Para garantir mais conforto ao público e uma experiência completa, a estrutura do Hotmart FIRE foi ampliada em mais de 6 mil metros quadrados. O espaço vai contar com mais de 80 marcas expositoras, oferecendo ativações, networking e oportunidades de negócios.
Mais do que um evento, o Hotmart FIRE representa a consolidação de uma comunidade em expansão, criadores, empreendedores, educadores e visionários que encontram em Belo Horizonte o ambiente ideal para evoluir e transformar o digital em impacto real.
Hotmart FIRE 2025
- Data: 28, 29 e 30 de Agosto
- Local: Expominas BH - Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte - MG, 30510-000
- Ingressos: a partir de R$847, últimos disponíveis em Hotmart FIRE 2025.