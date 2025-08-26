Google Cloud traz Startup Hub Pop Up a BH e foca em inteligência artificial

O Google Cloud iniciu nesta terça-feira (26/8), em Belo Horizonte, a primeira edição do Startup Hub Pop Up fora de São Paulo. O programa, lançado em 2024, tem o objetivo de oferecer capacitação técnica, mentorias, networking e acesso a tecnologias de nuvem para startups em estágio inicial e desenvolvedores locais.

Com Infra IA como tema, a edição mineira reúne especialistas do Google Cloud e agentes do ecossistema local de programação no Labbing Santa Lúcia. Nesta quarta-feira (27/8), a programação segue com treinamentos de IA e conversas com especialistas. A inscrição pode ser feita no site do programa.



A iniciativa deve se expandir ainda este ano para Recife, Curitiba e Salvador.

A agenda conta com painéis sobre o Google for Startups Cloud Program, que pode conceder até US$ 350 mil em créditos para startups de inteligência artificial elegíveis, além de discussões sobre a criação de Agentes de IA.

“Queremos ser o parceiro tecnológico que acelera o desenvolvimento e a integração das startups ao mercado, dando a elas as ferramentas para inovar e escalar”, afirmou Anderson Gaspar, diretor de Negócios para Nativas Digitais e startups do Google Cloud.

A escolha de Belo Horizonte não foi por acaso. Foi na capital mineira que o Google iniciou sua história no Brasil, em 2005, com a compra da Akwan, startup formada por professores e pesquisadores da UFMG. Também por isso, o evento desta terça também destacou histórias de sucesso e parcerias locais, reforçando a integração com a comunidade de inovação de Minas Gerais. Hoje, o estado concentra quase 9% das startups brasileiras, segundo a ABStartups.

Um dos destaques do evento foi a apresentação da Fluna, startup belo-horizontina que usa o Vertex AI, plataforma de inteligência artificial do Google, para desenvolver agentes que automatizam tarefas complexas em empresas, como o processamento de ofícios judiciais.

"Com o Startup Hub em Belo Horizonte queremos uma maior aproximação com fundadores de startups e desenvolvedores locais, oferecendo a eles uma imersão em áreas-chave de conhecimento e conectando-os com especialistas do Google Cloud, parceiros e até mesmo com o ecossistema mineiro de inovação,", completou Giulianna Domingues, gerente de Marketing do Google Cloud Brasil para Nativas Digitais.

Entrevista com Anderson Gaspar, diretor do Google Cloud

Por que Belo Horizonte foi escolhida como primeira cidade fora de São Paulo a receber o Startup Hub?

O fato de o Google ter começado sua história no Brasil por BH é relevante, mas não foi o único fator. O ecossistema de startups de Belo Horizonte é muito pujante e já concentra quase 10% das startups brasileiras. Além disso, queremos descentralizar os investimentos do eixo Rio-São Paulo.

Qual a principal diferença que você percebe no ecossistema mineiro em relação a São Paulo e outras regiões do país?

O diferencial de BH é a consolidação das startups no São Pedro Valley e a força histórica da UFMG. A cidade tem fintechs, healthtechs e edtechs relevantes, o que mostra sua diversidade.

Por que o tema desta edição foi Infra IA?

A inteligência artificial está no centro das discussões sobre startups e pode ser um divisor de águas. Queremos empoderar os empreendedores a aplicar IA de forma prática e transformadora em seus negócios.

Como funcionam os créditos de até 350 mil dólares para startups?

As startups elegíveis passam por um processo seletivo e podem receber créditos para usar os serviços do Google Cloud, desde infraestrutura até soluções de IA e análise de dados. É um valor que permite desenvolver muita coisa em nuvem.