‘Inteligência artificial redefine a criação de conteúdo’, diz Pedro Loos

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A 10ª edição do Hotmart Fire 2025 movimenta o Expominas BH entre 28 e 30 de agosto, reunindo 10 mil pessoas, 140 palestrantes e cinco palcos simultâneos. Entre os destaques da programação, o painel “De TV pra TV: criadores, multiformatos e o futuro do conteúdo no YouTube” trouxe um debate sobre a evolução da criação digital, com ênfase na inteligência artificial.

Pedro Loos, criador do canal ‘Ciência Todo Dia’, com 7 milhões de inscritos no YouTube e mais de 4 milhões somados no Instagram e TikTok, foi um dos nomes mais esperados do palco R. Para o youtuber, a inteligência artificial já deixou de ser promessa e se tornou parte central da rotina de quem produz ciência online.

IA como ferramenta e não substituta

Pedro Loos destacou no Fire Festival 2025 como a IA se tornou essencial na produção científica digital. Edesio Ferreira EM/D.A/ press

“Hoje em dia, para mim, inteligência artificial é uma das melhores ferramentas de mercado”, afirmou Loos ao Estado de Minas. Mas ele ressalta que não enxerga a tecnologia como substituta do trabalho criativo. “Eu basicamente uso inteligência artificial para ser meus assistentes pessoais de pesquisa. É como ter um professor particular para assuntos que preciso aprender rápido.”

O criador lembrou que sua trajetória começou com vídeos longos e aprofundados, mas que a adaptação aos formatos curtos foi inevitável. “Sou um creator nativo de vídeos longos. Quando os shorts surgiram, foi muito difícil condensar um conteúdo em 1 minuto. Mas hoje eles viraram uma das vertentes principais do meu trabalho.”

Essa mudança de linguagem não só ampliou o alcance do ‘Ciência Todo Dia’ para públicos mais jovens, como também gerou novos desdobramentos profissionais. “Esses conteúdos curtos aumentaram a projeção do canal em diversas ordens de grandeza”, contou.

No painel, os palestrantes discutiram ainda o impacto da inteligência artificial sobre diferentes mercados e profissões. Para Loos, o medo de substituição é compreensível, mas não reflete o potencial real da tecnologia. “As pessoas têm muito medo de a IA eliminar empregos. Mas, no meu caso, várias iniciativas só começaram por causa da IA e, em vez de reduzir a equipe, contratamos mais pessoas para dar conta dos novos projetos.”

O raciocínio, segundo ele, se aplica também a empresas de diferentes portes. “Diversas companhias de tecnologia que demitiram por causa da IA agora estão precisando recontratar. Isso mostra que a inteligência artificial é uma excelente ferramenta, mas não é um sistema autossuficiente.”

Para o futuro, o youtuber enxerga um cenário de múltiplos formatos integrados, como vídeos longos para aprofundamento, curtos para impacto rápido e transmissões ao vivo para interação. “O conteúdo só vai ser relevante se estiver bem preparado para estar em todas as plataformas. Cada formato tem seu objetivo, e todos podem coexistir.”

O painel reforçou um dos eixos centrais do Hotmart Fire 2025: a inteligência artificial não substitui a criatividade humana, mas amplia as possibilidades quando aplicada com propósito. Para criadores, marcas e empresas, a mensagem foi direta: o futuro da comunicação digital depende do equilíbrio entre tecnologia e autenticidade.

Sobre o Hotmart Fire 2025

A 10ª edição do Hotmart FIRE 2025 acontece de 28 a 30 de agosto no Expominas, em Belo Horizonte, reunindo cerca de 140 palestrantes. Entre os nomes já confirmados estão o professor Scott Galloway, referência global em marketing e inovação; o pioneiro do empreendedorismo digital no Brasil, Érico Rocha; João Pedro Resende, CEO e cofundador da Hotmart, dentre outros nomes do marketing digital.

