Lázaro Ramos é presença confirmada no Hotmart FIRE 2025

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

De ícone da televisão brasileira a uma das vozes mais potentes quando o assunto é cultura, diversidade e comunicação, Lázaro Ramos está confirmado no Hotmart FIRE 2025. O artista é uma das atrações principais do evento, que chega à sua 10ª edição reunindo grandes nomes do mercado digital, da inovação e do empreendedorismo. O evento será realizado no Expominas, durante os dias 28, 29 e 30 de agosto.

Lázaro ramos: trajetória que conecta arte, discurso e transformação

Com mais de 300 mil exemplares vendidos do livro “Na minha pele”, o artista tornou-se um dos autores nacionais mais lidos da atualidade. O projeto, ao lado do recém-lançado “Na nossa pele”, consolida sua escrita como uma ferramenta potente de reflexão sobre raça, empatia e vivências brasileiras.

Sua carreira também se destaca pela versatilidade e impacto, Lázaro soma indicações ao Emmy Internacional e diversos prêmios dentro e fora do país. Foi protagonista em obras como Ó Paí, Ó, dirigiu o provocador filme Medida Provisória e integrou produções como Amor e Sorte. O artista vai contar como transitou entre arte, educação e discurso público.

“Estou muito animado para participar pela primeira vez do evento, que foca na criatividade e na inovação. Acho muito produtivo emprestar a minha experiência para uma troca com criadores de conteúdo, empreendedores e influenciadores que fazem parte desse vasto mercado digital”, afirma Lázaro Ramos.

Sua presença no FIRE representa a junção entre expressão, posicionamento e influência, elementos essenciais para quem constrói marcas e comunidades na Creator Economy.

Na edição de 2025, a expectativa é reunir 10 mil participantes, entre público, colaboradores e parceiros Divulgação / Hotmart FIRE / Bruno Soares @bsfotografias

FIRE 2025 vai reunir mais de 140 palestrantes em 5 palcos

Além de Lázaro Ramos, o FIRE 2025 já tem presença garantida de grandes nomes do mercado digital. Confira algumas das atrações confirmadas:

Scott Galloway: professor de marketing e uma das maiores referências globais em negócios e inovação;



professor de marketing e uma das maiores referências globais em negócios e inovação; Erico Rocha: pioneiro no ensino de empreendedorismo digital no Brasil;



pioneiro no ensino de empreendedorismo digital no Brasil; João Pedro Resende: CEO e cofundador da Hotmart;



CEO e cofundador da Hotmart; Leandro Ladeira: empreendedor digital, mentor e criador do método “Venda Todo Santo Dia;



empreendedor digital, mentor e criador do método “Venda Todo Santo Dia; Wendell Carvalho: uma das maiores autoridades do país em empreendedorismo, alta performance e geração de riqueza;



uma das maiores autoridades do país em empreendedorismo, alta performance e geração de riqueza; Ricardo Amorim: economista, colunista, podcaster e influenciador de negócios;



economista, colunista, podcaster e influenciador de negócios; Priscila Zillo Sobral: uma das maiores referências em lançamento e coprodução, com mais de 350 projetos digitais de sucesso;



uma das maiores referências em lançamento e coprodução, com mais de 350 projetos digitais de sucesso; Micha Menezes: especialista em estratégias de perpétuo e em escala de negócios digitais;



especialista em estratégias de perpétuo e em escala de negócios digitais; Pedro Sobral: expert em gestão de tráfego e fundador do Subido, a maior comunidade de gestores de anúncio on-line do país;



expert em gestão de tráfego e fundador do Subido, a maior comunidade de gestores de anúncio on-line do país; Rodrigo Vinhas: fundador do mastermind Craft Black e sócio-fundador da aceleradora de negócios digitais Pallur;



fundador do mastermind Craft Black e sócio-fundador da aceleradora de negócios digitais Pallur; Barbara Bruna: expert em tráfego pago, formou milhares de gestores de anúncios para atuar dentro e fora do Brasil;



expert em tráfego pago, formou milhares de gestores de anúncios para atuar dentro e fora do Brasil; Ícaro de Carvalho: copywriter e fundador do Novo Mercado, a maior escola de marketing digital do país.

A edição do Fire 2025 vai reunir diversos nomes do Creator Economy, do marketing e do empreendedorismo em Belo Horizonte Divulgação/Hotmart

Os ingressos para o evento estão disponíveis em três modalidades: BIZ, BIZ Day (novidade deste ano, permitindo acesso avulso por dia) e VIP, sendo que o último já está esgotado. As opções oferecem diferentes experiências de acesso aos conteúdos e espaços do evento. Para saber mais sobre as demais atrações e conferir a programação completa em Hotmart FIRE 2025.

Hotmart FIRE 2025