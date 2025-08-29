Hotmart Fire: empreendedorismo e IA geram novas oportunidades criativas

O segundo dia do Hotmart Fire 2025 manteve o nível intenso do primeiro, consolidando Belo Horizonte como palco de debates sobre empreendedorismo, tecnologia e economia criativa. A empresa reforçou o papel central do empreendedor digital, mostrando como ferramentas modernas podem otimizar processos e ampliar resultados, mesmo para pequenos e médios negócios.

No palco R, Paulo Vendramini, chefe de produtos da Hotmart, apresentou como a inteligência artificial pode atuar como agente ativo de suporte aos empreendedores digitais. Ele destacou que, com a nova geração de agentes de IA, tarefas essenciais como vendas, atendimento e criação de produtos físicos podem ser parcialmente automatizadas, liberando tempo para que o empreendedor foque na estratégia e no crescimento do negócio. “Estamos lançando agentes que ajudam nas etapas mais críticas do trabalho do empreendedor digital”, afirmou Paulo.

Segundo Paulo, a Hotmart não se limita mais à hospedagem de produtos digitais. A empresa tem investido em tecnologia que permite transformar conteúdos digitais em livros físicos com apenas um clique, produzindo materiais de qualidade prontos para venda, sem que o criador precise se preocupar com estoque ou logística. A reportagem do Estado de Minas foi convidada a ver de perto a funcionalidade, testou a ferramenta e constatou resultados positivos, reforçando a posição da Hotmart como uma empresa de tecnologia voltada para negócios digitais.

Novas ferramentas digitais

Entre as inovações apresentadas no Hotmart Fire 2025, a empresa destacou recursos de inteligência artificial que transformam a jornada do empreendedor digital, oferecendo suporte estratégico e operacional em todas as etapas do negócio. Segundo Paulo Vendramini, chefe de Produtos da Hotmart, “o que estamos fazendo com a construção desses agentes é viabilizar que os papéis múltiplos do empreendedor saiam da cabeça dele, para que ele tenha apoio sem precisar contratar muitas pessoas, algo que só quem tem um faturamento muito alto consegue fazer”.

A empresa lançou agentes de IA com funções específicas que atendem às necessidades críticas dos empreendedores: agentes que ajudam a vender produtos, gerenciam o relacionamento com clientes, automatizam atendimento e até apoiam na produção e entrega de produtos físicos. Segundo Vendramini, “é uma série de agentes para viabilizar que empreendedores digitais, mesmo no início da carreira, tenham estrutura e possibilidade de crescimento, sem que tudo dependa exclusivamente deles”. Essa integração permite escalar negócios digitais de forma mais eficiente, liberando o empreendedor para focar na estratégia e na criação de valor, ao invés de tarefas operacionais.

Além do suporte ao empreendedor, a plataforma também apresentou soluções que melhoram a experiência do consumidor, como pop-ups inteligentes de saída, recomendações automatizadas de produtos e recuperação de vendas perdidas via parcelamento inteligente. “A nova geração da Hotmart é sobre tirar o peso operacional das costas do produtor digital e deixá-lo focado no que realmente importa: transformar seu conhecimento em impacto e receita”, reforça Vendramini.

Em entrevista ao Estado de Minas, ele também abordou a discussão sobre os impactos da IA no mercado de trabalho. Vendramini ressaltou que, apesar do medo natural das mudanças, a história mostra que a tecnologia sempre ampliou possibilidades: “Quando as pessoas pararam de andar a cavalo e começaram a andar de carro, todo mundo ganhou mais tempo. Com energia elétrica foi igual: nunca fizemos menos, sempre usamos mais recursos para expandir o que era possível. Agora temos uma abundância de inteligência. Isso não é um limitador, pelo contrário: vamos fazer muito mais”.

Segundo ele, a inteligência artificial funciona como um recurso que libera criatividade e potencial humano, reduzindo o peso da execução e permitindo que empreendedores e equipes aumentem produtividade e inovação. Para Paulo, a mensagem é clara: a tecnologia não substitui o ser humano, mas potencializa sua capacidade de criar, crescer e gerar resultados de forma mais estratégica e consistente.

Criação de conteúdo estratégica

Além das ferramentas de negócio, o Hotmart Fire 2025 trouxe palestras e debates voltados à produção de conteúdo digital. Entre os destaques, a sexóloga e criadora Cátia Damasceno apresentou a palestra “O que pode dar errado no digital”, explorando os desafios da criação de conteúdo online e a importância de unir ética, consistência e conhecimento do público. Cátia é reconhecida por seu trabalho que conecta educação sexual a estratégias de comunicação digital, oferecendo exemplos de como conteúdos especializados podem ser divulgados de forma responsável e engajante.

O conceito de “conteúdo Lo-Fi” também ganhou espaço na programação, com Micha Menezes defendendo a autenticidade e a proximidade como fatores centrais na relação com o público. Conteúdos menos polidos, porém transparentes, geram conexão real e demonstram que estratégias simples podem ser tão eficazes quanto produções grandiosas. A visão foi reforçada pelo criador de conteúdo e humorista Fausto Carvalho, que destacou a importância de conciliar criatividade, consistência e negócios. Segundo ele, “a gente tá vendendo alguma coisa. Todo mundo está vendendo alguma coisa. Da maneira que você se veste, aquilo que você leva para o cliente, para o produto final, você está vendendo. Nós somos vendedores, estamos vendendo nosso trabalho. Um dia quero vender minhas coisas, e aí a entrega vem direto para o meu bolso”.

Em entrevista exclusiva, Fausto detalhou como encara a criação de conteúdo no dia a dia: ele produz em média 21 entregas mensais, tratando cada peça como única e priorizando autenticidade. “Colocar o coração, ir na sua verdade… só assim você mantém a chama acesa”, explicou. Ele reforçou que números e views são indicadores, mas não determinam a qualidade ou a relevância do trabalho: “A internet é um eletrocardiograma. Uma hora você tá lá em cima, outra hora lá embaixo. O importante é fazer o seu trabalho da melhor maneira possível e entregar a vida na mão de Deus, porque ali você tem um porto seguro: fé, espiritualidade, independente da crença”.

Para o creator, a criação de conteúdo e o empreendedorismo caminham juntos. Ele explicou que transformar o próprio trabalho e a própria personalidade em produtos e experiências é uma forma de monetização consciente, aproximando o público e gerando retorno financeiro: “Quando você fala de um business, pode colocar graça no negócio, pode virar conteúdo. Tanto é que o Porta dos Fundos faz isso com maestria. Eles começaram a transformar negócio em história, com leveza, carisma, simplicidade, mas também humor. E o humor é a melhor maneira de falar de um negócio. A galera dá risada e vê que você está vendendo alguma coisa. Tudo fica melhor, né?”.

Fausto também enfatizou a importância de criar um relacionamento verdadeiro com o público, mantendo a qualidade e a relevância do conteúdo em meio às altas e baixas da internet. Para ele, o diferencial está em produzir com calma, paciência e sabedoria, focando na entrega de valor e na consistência: “Hoje falta gente de verdade. Eles dão valor pra pessoas desinfluentes, talvez. E falta um cara pra trocar ideia, perguntar: ‘Irmão, como tá sua correria? Como tá sua vida?’ Senão, ele fica só assistindo os outros conteúdos, rolando. Isso aqui vai rolar, cara. Daqui a pouco vai ter algum movimento na internet que vai fazer você parar de rolar. Aí vão ficar os conteúdos que eu acho que são verdadeiros”.

A palestra de Fausto Carvalho reforçou que a criação de conteúdo estratégico não é apenas sobre números ou formatos virais, mas sobre consistência, autenticidade, conexão com o público e integração entre criatividade e negócios. É um aprendizado valioso para criadores que desejam transformar seu trabalho em uma carreira sustentável, equilibrando entretenimento, engajamento e monetização.

Disciplina e performance

O surfista Adriano Souza, campeão mundial, se apresentou na palestra “Encare Suas Próprias Ondas: o que o Surf me ensinou sobre negócios”. Durante a apresentação, Adriano explorou a conexão entre a disciplina exigida no esporte e os princípios fundamentais do empreendedorismo, enfatizando como foco, consistência e resiliência podem ser aplicados tanto nas ondas quanto na gestão de negócios digitais.

Em entrevista, Adriano detalhou sua motivação atual e a importância da saúde e da prática esportiva em sua vida: “Hoje o que me move mais é a saúde. Sempre gosto de manter uma boa condição física, praticando esporte, surfando, que me deu tanto ao longo da vida. Por isso ainda estou envolvido em setores ligados à competição”. Ele comentou também sobre a evolução do surf competitivo desde seu título mundial em 2015: “Hoje se valoriza mais a técnica e a preparação física, e a torcida é grande para os atletas que estão surgindo, como Iago e outros representantes do Brasil”.

Ao falar sobre sua atuação como treinador, Adriano destacou o papel de transmitir conhecimento e guiar novos atletas: “Tento compartilhar todo o conhecimento da minha trajetória, ajudando-os a ter mais liberdade e clareza para tomar decisões dentro da competição. É importante que saibam como usar o tempo e colocar a cabeça no lugar, além de tirar dúvidas durante as provas”.

A palestra também trouxe uma perspectiva de empreendedorismo: “O esporte exige disciplina e consistência, que são princípios fundamentais também no empreendedorismo. Minha intenção foi passar que, assim como um atleta deve seguir seu caminho e aproveitar cada oportunidade, um empreendedor deve fazer o mesmo no negócio, buscando crescer de forma sustentável e consciente”, afirmou Adriano. Ele reforçou a importância de inspirar o público com sua experiência: “Minha presença trouxe um pouco da bagagem que construí ao longo da minha carreira. Meu objetivo é inspirar e mostrar a importância de disciplina, foco e resiliência, usando minha história para motivar os presentes”.

Sobre o impacto do evento, o campeão mundial destacou a relevância do Hotmart Fire para quem busca inovação e aprendizado: “Esse evento tem um impacto enorme. A cada edição, traz pessoas buscando inovação e conhecimento. É uma oportunidade de sair daqui com uma bagagem gigante. Estou muito feliz de fazer parte desta edição em Belo Horizonte e espero que todos saiam mais inspirados do que eu”.

A palestra de Adriano Souza mostrou que, assim como no surf, o sucesso no empreendedorismo depende de planejamento, execução consistente e resiliência, transformando sua trajetória esportiva em um modelo inspirador para empreendedores em qualquer estágio de carreira.

Gestão financeira eficiente

O professor Mira, empresário, escritor e educador financeiro, subiu ao Palco R para falar sobre contabilidade e gestão de caixa na palestra “O valor do digital”. Ele reforçou que mesmo microempreendedores devem organizar detalhadamente receitas, impostos e gastos operacionais, calculando o lucro líquido e criando reservas de emergência. “O pequeno empreendedor meio que deveria ter tudo separado: todas as receitas, todos os impostos, todos os gastos operacionais. Depois, calcula-se o lucro líquido e, a partir daí, cria-se a reserva de emergência”, explicou.

Mira ressaltou que uma boa gestão financeira garante não apenas segurança, mas também liberdade para investir e expandir o negócio. Segundo ele, empreendedores que controlam suas finanças com precisão evitam problemas fiscais e conseguem tomar decisões mais estratégicas sobre crescimento, marketing e inovação.

Mercado digital sem fronteiras

Nathalia Cavalieri, vice-presidente de Comunicação e Experiência do Cliente da Hotmart, apresentou um panorama da evolução do empreendedorismo digital nos últimos dez anos durante o Hotmart Fire 2025. Em entrevista, ela destacou o crescimento da plataforma e o alcance global dos produtores: “Em 10 anos de Fire, aprendemos que o empreendedorismo digital é definitivamente sem barreiras. Hoje temos produtores em 136 países, vendendo em mais de 180, e a plataforma cresceu de 5 mil para 259 mil produtores ativos”.

Segundo Nathalia, esse crescimento não se limita ao número de produtores ou à geografia: “Um em cada três produtores brasileiros já faz vendas internacionais. Empreender digitalmente é escalável, pode ser feito de qualquer lugar e por qualquer pessoa que tenha conhecimento capaz de gerar valor”. Ela ressaltou que a Hotmart oferece meios de pagamento localizados e adaptados a diferentes mercados, permitindo que um produtor no Brasil venda para a Colômbia ou qualquer outro país com experiência de compra adequada. “É importante que quem empreende digitalmente aproveite essa ausência de barreiras geográficas e utilize plataformas capazes de oferecer uma experiência verdadeiramente global”, afirmou.

A executiva também esclareceu que a Hotmart vai muito além dos infoprodutos: “A Hotmart começou, de fato, com infoprodutos, principalmente cursos online e eBooks, mas hoje ampliamos bastante. Temos produtores vendendo softwares com modelo de assinatura (SaaS), produtos físicos, como livros e itens de colecionador. Nosso foco é permitir que criadores de conteúdo vendam produtos de diversas naturezas, sempre alinhados ao nosso propósito. Não vamos virar um e-commerce generalista; nossa missão é viabilizar negócios digitais de criadores de conteúdo”.

Sobre o perfil do empreendedor brasileiro, Nathalia destacou a diversidade de segmentos representados no evento: “O empreendedor brasileiro é extremamente diverso. Alguns nichos estão sempre em destaque, como educação, idiomas e marketing. Mas hoje temos criadores em áreas como entretenimento e games, com comunidades e conteúdos criados dentro da Hotmart, agronegócio, e até produtores que vendem queijo artesanal online. Isso mostra que, se você tem conhecimento, independente da área, pode criar um negócio digital”.

Em relação às estratégias para diferenciação em um mercado competitivo, Nathalia enfatizou autenticidade e uso inteligente da tecnologia: “Cada criador produz conteúdo com base em sua vivência, gosto e método, o que torna cada produto único. Duas estratégias essenciais são autenticidade: ser ultraespecífico, trazendo identidade e vivência para o negócio e escala inteligente, crescendo utilizando tecnologia e ferramentas de inteligência artificial”.

Ela detalhou soluções concretas que exemplificam essa abordagem: “Na Hotmart, já é possível transformar conteúdo em vídeo em livro físico sem começar do zero, ou utilizar IA para recuperar carrinhos abandonados, com atendimento automatizado via WhatsApp para esclarecer dúvidas e converter vendas. A principal estratégia é abraçar as possibilidades tecnológicas para escalar sem necessariamente aumentar equipes”.

Insights para empreendedores

Luana Bastos, fundadora da Travessia Cidadania, avaliou o segundo dia do evento como inspirador e repleto de insights para a sua estratégia de negócios. “O dia hoje foi incrível. A palestrante que eu mais queria ver era a Priscila Zillo, que deu um show e, como sempre, entregou insights valiosíssimos sobre liderança e gestão. As palestras do Fausto Carvalho e da Cátia Damaceno também foram maravilhosas, com muitas inspirações sobre posicionamento e resiliência”, afirmou.

A empreendedora destacou que os debates e apresentações do dia trouxeram aprendizados diretos para suas operações. “Tive muitas ideias para a criação de novos produtos, aprimoramento do storytelling e veiculação de campanhas de tráfego pago, principalmente com os conteúdos do Rafa Leite e de Micha Menezes. Foi um dia de muita inspiração prática”, comentou Luana. Entre as tendências mais promissoras, ela apontou a inteligência artificial como ferramenta estratégica: “A questão da inteligência artificial esteve muito presente na pauta do dia e me fez querer usar a ferramenta, que confesso, eu tinha um pouco de preconceito. Entendi como posso aplicá-la para aperfeiçoar e agilizar os processos da empresa, sem abrir mão de um atendimento humanizado e personalizado”.

Fausto Carvalho também trouxe reflexões sobre a criação e a consistência do trabalho digital. Ele ressaltou a importância de equilibrar métricas e engajamento com autenticidade e dedicação: “A criação de conteúdo tem que ter calma, paz e sabedoria. Não é só ver os números e seguir métricas. O importante é fazer o seu trabalho da melhor maneira possível e manter a chama acesa”. Para Fausto, a consistência é o que garante que o público se mantenha conectado ao conteúdo, independentemente dos altos e baixos das redes sociais.

Sobre o Hotmart Fire 2025

A 10ª edição do Hotmart Fire 2025 acontece de 28 a 30 de agosto no Expominas, em Belo Horizonte, reunindo cerca de 140 palestrantes. Entre os confirmados estão o professor Scott Galloway, referência global em marketing e inovação; Érico Rocha, pioneiro do empreendedorismo digital no Brasil; e João Pedro Resende, CEO e cofundador da Hotmart, além de outros nomes do marketing digital.

