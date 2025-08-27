Gamescom 2025: confira os principais anúncios do evento

A Gamescom 2025, que ocorreu em Colônia na Alemanha, chegou ao fim no último domingo (24/8), após apresentar novidades da indústria dos games. A edição contou com o maior número de participantes da história da gamescom, com cerca 360 mil visitantes. No evento, novos jogos foram anunciados, além de expansões e atualizações de títulos já lançados. Entre os destaques desta edição estão a sequência de Black Myth: Wukong, uma data de lançamento oficial para Hollow Knight: Silksong, a revelação de jogabilidade de diversos títulos e muitos anúncios indies. Confira!

Call of Duty: Black Ops 7

Um dos carros chefes dos anúncios na Gamescon 2025 foi a Activision, que trouxe mais novidades sobre Call of Duty: Black Ops 7. O ano é 2035, a tecnologia virou aliada na luta contra os inimigos do país, entre saltos e tiroteios, as missões especiais ganharam uma dinâmica maior no novo título. O trailer ao som de Master of Puppets do Metallica mostrou várias localizações ao redor do globo, e diversos tipos de operações táticas que o jogador vai poder experienciar. A empresa ainda mostrou mais detalhes de seu modo on-line e o tradicional modo dos zumbis.

Call of Duty: Black Ops 7 chega em 14 de novembro deste ano para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Kirby Air Riders

Dirigido por Masahiro Sakurai, o criador de Super Smash Bros, este jogo é basicamente um Mario Kart, segundo o próprio, mas contará com itens e história bem diferente do original. Diferentemente de Kirby Air Ride, o novo título Kirby Air Riders terá mais corredores e veículos para o jogador escolher. Masahiro pontuou que nesse jogo terá uma mecânica de escolher primeiro a pista e depois o corredor, já que tanto o corredor quanto o veículo influenciam na física do jogo durante o trajeto nas pistas.

Kirby Air Riders chega em 20 de novembro para Nintendo Switch 2.

Hollow Knight: Silksong

Após diversos adiamentos, os fãs podem finalmente comemorar, Hollow Knight: Silksong, a continuação do premiado Hollow Knight da Team Cherry, finalmente ganhou um trailer que revela a data de lançamento, que para surpresa de muitos, já é próxima, chegando no dia 4 de setembro. Com mais de 200 inimigos e cerca de 40 chefes diferentes, o título promete aos jogadores uma jogabilidade acrobática, desafiadora e cheia de golpes rápidos.

Hollow Knight: Silksong estará disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC e também no Xbox Game Pass.

Resident Evil Requiem

O novo capítulo da saga Resident Evil promete voltar para a destruída Raccoon City com a filha de uma personagem antiga da franquia, Grace Ashcroft, uma agente do FBI, que será a protagonista de Requiem. Na gamescom, a Capcom trouxe uma demonstração mostrando a jogabilidade, tanto em primeira pessoa, quanto em terceira e principalmente, o novo perseguidor do jogo, que diferente da Lady Dimitrescu, não possui tanta beleza. A criatura ainda sem nome, tem características monstruosas e rasteja pela casa.

Resident Evil Requiem chega em 27 de fevereiro de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Pragmata

O jogo de tiro espacial da Capcom também estava disponível para teste na Gamescom, o estilo relatado pelos jogadores e de que Pragmata é muito diferente em mecânicas dos demais títulos do gênero. No jogo, você deve hackear um inimigo antes de conseguir dar dano, ou seja, cada inimigo conta com um minigame antes para aí sim desferir golpes a sua barra de vida.

A ficção científica da Capcom chega em algum momento de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Onimusha: Way of the Sword

O jogo que vai reviver a saga de samurais da Capcom ganhou uma pequena prévia mostrando detalhes da sua jogabilidade. Onimusha: Way of the Sword mostra um samurai lutando contra a terrível legião dos onis, inimigos que se multiplicam e monstros gigantes serão os desafios na jornada do jogador.

Onimusha: Way of the Sword chega em algum momento de 2026 para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Lego Voyagers

A nova aventura lego propõe aos jogadores um jogo totalmente cooperativo, e nele você é uma pecinha simples do brinquedo. Neste título, você e um amigo vão se unir para resgatar uma nave espacial, e nessa jornada vocês vão ter que rolar, puxar, encaixar e construir seu caminho através de diversos cenários. O jogo inclui um Passe de Amigo, assim sendo necessário que só um dos jogadores precise ter o jogo.

Lego Voyagers será lançado no dia 15 de setembro e estará disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

O novo jogo do Cavaleiro das Trevas, vai voltar ao mundo dos blocos de montar, depois de uma trilogia muito espaçada pela empresa de brinquedos, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight vai adaptar os filmes do herói para o videogame. Entre a era Tim Burton até o filme mais recente dirigido por Matt Reeves, o trailer mostrou as diferentes fases do personagem no cinema, trazendo o humor habitual dos jogos Lego.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight chega em algum momento de 2026.

Mortal Kombat: Legacy Kollection

A Warner Bros. Interactive Entertainment e a desenvolvedora Digital Eclipse anunciaram durante a gamescom que títulos raros que estavam indisponíveis há décadas estarão na coletânea Mortal Kombat: Legacy Edition. Além disso, novos recursos serão adicionados, como o rewind, a lista de movimentos na tela e um modo de treinamento, para que os jogadores possam aperfeiçoar seus kombos.

Confira a lista de jogos inclusos em Mortal Kombat: Legacy Kollection:

Mortal Kombat - 1992

Mortal Kombat II - 1993

Mortal Kombat 3 - 1995

Ultimate Mortal Kombat 3 - 1995

Mortal Kombat 4 - 1997

Mortal Kombat Mythologies: Sub Zero - 1997

Mortal Kombat Special Forces - 2000

Mortal Kombat Advance - 2001

Mortal Kombat: Deadly Alliance - 2002

Mortal Kombat: Tournament Edition - 2003

Mortal Kombat: Legacy Kollection será lançado ainda em 2025, e estará disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Pokémon Z-A

Um novo capítulo começa em breve nas histórias de Pokémon, no novo jogo, Pokémon Z-A, os jogadores poderão voltar a cidade de Lumiose, na região de Kalos, explorando novos caminhos. Além disso, o título também traz de volta as Mega Evoluções para os monstrinhos. Durante a Gamescom 2025, foi apresentado a evolução de Victreebel para Mega Victreebel, que estará no novo jogo final.

Pokémon Z-A estará disponível para Nintendo Switch 1 e 2 em 16 de outubro.

Black Myth: Zhong Kui

A Game Science surpreendeu a todos que esperavam uma expansão do “jogo do macaco”, quando mostrou que trabalha oficialmente em uma sequência. Black Myth: Zhong Kui ganhou um trailer de revelação misterioso, mostrando apenas que a série Black Myth da empresa seguirá adaptando histórias tradicionais do folclore chinês. A figura de Zhong Kui é associado como um deus guardião no taoismo, nas lendas ele é conhecido por comandar 80 mil demônios com seus poderes.

Além disso, fãs já especulam que a série Black Myth venha a receber mais títulos inspirados em grandes lendas do folclore chinês, trazendo mais personagens e histórias como a de Wukong para serem conhecidas no ocidente.

Black Myth: Zhong Kui ainda não tem uma data de lançamento anunciada.

The Blood of The Dawnwalker

Dos mesmo diretor de The Witcher 3: The Wild Hunt, e produzido por vários veteranos e ex-funcionários da CD Projekt Red, chega The Blood of The Dawnwalker, um jogo de ação e aventura que coloca o jogador no papel de um vampiro que tem 30 dias para salvar sua família da garras das criaturas sanguinárias da noite.

Além disso, a empresa levou uma demonstração do jogo que é um RPG de mundo aberto ambientado em mundo de capa e espada, que dá opção do jogador utilizar as magias vampirescas para lidar contra seus inimigos na escuridão.

The Blood of The Dawnwalker chega para PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5 em algum momento de 2026.

Ghost of Yotei

A Sony trouxe para o evento um rápido trailer mostrando cenas de ação do modo história, e confirmou que o modo Lendas, que traz uma aventura online de espíritos samurais, chega em 2026.

Ghost of Yotei chega em 2 de outubro exclusivamente para o PlayStation 5.

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants

O maior explorador e aventureiro da ficção vai ganhar uma expansão em seu jogo da Bethesda, Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants traz uma nova história cheia de mistérios e quebra-cabeças para o explorador resolver. Além disso, a Bethesda também anunciou que vai ser lançado para uma nova plataforma com o jogo chegando para o Nintendo Switch 2 em 2026.

A nova expansão, Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants chega em 4 de setembro para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Silent Hill f

O novo spin-off independente da franquia Silent Hill, desenvolvida pela Neo Bards, ganhou um novo trailer durante a GamesCom Alemanha, onde se vê as criaturas e também um pouco mais do estilo de combate. Também revelaram que a dubladora da Hinako, a personagem principal, será a Suzie Yeung, que já dublou diferentes animes e games, como Demon Slayer e Marvel Rivals

Silent Hill f chega em 25 de setembro para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

High on Life 2

A Squanch Games, empresa do criador de Rick e Morty, mostrou em detalhes High on Life 2, sequência do jogo de tiro cômico com armas falantes e alienígenas bizarros. Na gamescom 2025, os desenvolvedores aproveitaram para mostrar a primeira prévia de jogabilidade.

High on Life 2 vai contar com todo um armamento novo, além de vozes icônicas dublando as armas vivas, como Ralph Ineson, o Galactus de Quarteto Fantástico, que será Sheath, uma das novas armas do caçador de recompensas do jogo.

High on Life 2 chega em 13 de fevereiro para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Denshattack!





Denshattack é mistura de vários jogos que trazem a adrenalina e a radicalidade como tema, inspirado por Tony Hawk e Jet Set Radio, o jogo coloca um trem como protagonista de uma linha onde o jogador deve fazer mais manobras para conseguir acelerar e se manter no trajeto. Denshattack ainda promete batalhas de chefe especiais, com direito até a robô gigante no trailer, mostrando que os inimigos não serão fáceis de vencer.

Denshattack chega exclusivamente para PC em algum momento de 2026.

Reanimal

Os criadores de Little Nightmares da Tarsier Studios trazem finalmente uma prévia com a jogabilidade de seu próximo grande título, Reanimal. O novo jogo traz todos os elementos da franquia que os consagrou de volta, crianças como protagonistas, monstros grotescos e cenários quase surrealistas.

Reanimal chega em algum momento do primeiro semestre de 2026, para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.

Valor Mortis

A nova surpresa indie que mistura a era napoleônica das guerras e os jogos soulslike da mesma produtora por trás de Ghostrunner, a One More Level traz Valor Mortis. O jogo também ganhou uma demonstração na Gamescom 2025, com pouco mais de 30 minutos de jogo, que mostrou o combate corpo a corpo com o personagem utilizando uma espada para se defender dos inimigos. O jogador vai passar por diversos campos de batalha desolados lutando contra soldados transformados em monstros.

Valor Mortis chega em algum momento de 2026 para o PC e para o PlayStation 5.

Sobre a Gamescom

A Gamescom é a principal feira global de games sediada anualmente em Colônia, Alemanha, onde grandes desenvolvedoras e fabricantes apresentam seus lançamentos em formato híbrido. Desde 2024, também acontece a Gamescom Latam em São Paulo, fruto de uma parceria com o BIG Festival, trazendo ao Brasil uma programação com lançamentos, jogos independentes, e-sports, painéis e oportunidades para o público e profissionais da indústria.